金賽綸生前最後IG動態是「已故好友文彬」　青澀合照惹淚：在天上團聚了

記者劉宛欣／綜合報導

南韓知名女星金賽綸於16日過世於家中，得年24歲，衝擊演藝圈。在她的死訊被證實以後，生前的動向也被一一檢視，除了2024年11月剛拍完的復出作《Guitar Man》成了遺作以外，Instagram上更新的最後一則動態則為ASTRO已故成員文彬，讓不少人感到惋惜與沉痛。

▲金賽綸在家中離世。（圖／翻攝自金賽綸Instagram）

金賽綸16日下午在首爾城東區自家住所被發現倒地且沒了呼吸，隨後被送往醫院，但為時已晚。韓媒報導指出，發現金賽綸的是她的朋友，警方表示未發現外部入侵的痕跡，也未有犯罪嫌疑，目前正在調查中，但因考慮到家屬的心情，呼籲媒體「考慮到死者與家屬的心情，請克制不要寫到死因與死亡方式」。

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▲金賽綸生前最後一則IG限時動態是文彬。（圖／翻攝自韓網）

在突如其來的噩耗傳出後，許多人開始關注起金賽綸的社群帳號，有網友指出她生前最後一次更新Instagram限時動態是在1月26日，當天是逝世的文彬冥誕，文彬於2023年於家中離世，得年25歲，當時她寫下「HBD♥」（生日快樂），並附上了2015年拍攝網路劇《To Be Continued》時與文彬的合照。兩人曾經一樣同屬經紀公司Fantagio娛樂直到她2016年約滿到期離巢。

兩人合照勾起許多粉絲回應，紛紛悼念寫下「在天上團聚了」、「都成了天上的星星」、「好青澀的合照，在另一個世界也要幸福」。

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