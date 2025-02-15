自爆無照酒駕被捕GG！《甄嬛》隔6年在中國解禁「余答應戲份全剪光」　

記者劉宛欣／綜合報導

中國大陸女星崔漫莉飾演《後宮甄嬛傳》「余答應」余鶯兒一角為人所知，近日卻因為在直播中自爆無照酒駕、肇事逃逸，見苗頭不對後又扯是「夢到的」引起社會關注，警方介入調查後，在13日對外宣布已將她拘捕。與此同時，《後宮甄嬛傳》今年正式在中國解禁重播，馬上就有觀眾發現，崔漫莉在劇中的戲份全被剪光。

▲崔漫莉因自爆無照酒駕、肇事逃逸被捕。（圖／翻攝自劇照）

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「甄嬛傳余鶯兒被一剪沒」關鍵字在15日衝上微博熱搜，由於《北京衛視》正在重播電視劇《甄嬛傳》，多名觀眾發文指出「余鶯兒」戲份被全剪光，其中有人表示「剛看完倚梅園那兒，直接她的鏡頭都沒有了」，陸媒事後查證發現電視版本確實遭刪除，不過串流平台中的版本未受影響。不過，不少網友指出之後很可能會連串流版本也被剪掉。

▲崔漫莉飾演的余鶯兒戲份全被電視台剪光。（圖／翻攝自劇照）

此前，浙江省東陽市公安在13日公開發表「警情通報」，透露近日對崔漫莉自爆無照酒駕、肇事逃逸事件，進行了全面調查，證實是「不實消息」，並表示「崔某某（指崔漫莉）在網路平台直播時，為博取眼球、吸引粉絲，編造自己曾在橫店拍戲時，無照酒後駕車肇事逃逸的虛假事實，造成嚴重不良社會影響」。

崔漫莉已經被以違反《中華人民共和國治安管理處罰法》進行行政拘留。最後，通報中還提醒網友「網路不是法外之地，公安機關將堅決打擊為博取流量而在互聯網編造傳播虛假信息的違法犯罪行為，維護清朗網路空間」。