程予希零遮掩約會斯文男！　「邊走邊聊2hrs」親曝彼此關係

圖文／CTWANT

36歲程予希憑《第一次遇見花香的那刻》奪下金鐘迷你劇女配角，至今戲約不斷，也發展出畫家身分，生活過得多采多姿，感情卻空窗4年，日前還大方表示「開放追求」，時報周刊CTWANT近日巧遇程予希，發現她跟一名男子碰面，互動非常熱絡愉快，似乎很有發展機會。

▲程予希演技獲金鐘獎肯定，也在繪畫上展現天分。（圖／本刊攝影組／CTWANT）



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▲年前程予希跟斯文男相約碰面，兩人相處起來似乎有對上頻率，一路有說有笑，話題沒停過。（圖／本刊攝影組／CTWANT）

▲兩人邊走邊聊，斯文男不知在看什麼，程予希靠過去跟著一起看。（圖／本刊攝影組／CTWANT）

1月24日下午1點多，本刊在台北市大安區一家運動精品服飾店巧遇程予希，穿著運動褲的她，逛了約1個小時，2點多才離開。本以為她準備去運動健身，她獨自散步了一會兒，接著與一名看似與她年齡相仿的斯文男碰面。

▲下午2點半兩人一起到麵店用餐，之後由斯文男埋單。（圖／本刊攝影組／CTWANT）

▲斯文男拿出相機把玩，程予希充滿興趣湊過去看。（圖／本刊攝影組／CTWANT）

兩人一見面後，互動十分熟稔，看起來關係不錯，邊走邊聊，彼此間幾乎是並肩同行，沒有什麼距離，一路上有說有笑。或許因為聊得太忘我，他們竟然像是路痴般地繞了好幾條巷子，最後終於走進一間他們早已路過的外省麵店。

▲雖然沒有太親密的肢體接觸，但程予希不時被斯文男逗得樂呵呵，感覺關係不錯。（圖／本刊攝影組／CTWANT）

▲斯文男一度拿起相機幫程予希捕捉美照。（圖／本刊攝影組／CTWANT）

兩人從2點半進店點餐，吃了約一個小時，最終由斯文男埋單結帳。隨後，兩人繼續開心地在台北街頭散步助消化。從彼此間的互動，可以看出斯文男是個聊天高手，總能讓程予希笑得樂呵呵，他不只能用話題拉近距離，半路上，斯文男拿著手上的相機把玩，程予希好奇地湊過去看著相機，他也一度拿起相機幫程予希捕捉美照，這個相機撩妹法，真是自然又高招。

▲沒過一小時兩人又走進咖啡廳，喝咖啡繼續聊天。（圖／攝影組／CTWANT）

▲直到4點半，斯文男陪程予希去等公車，感覺兩小時相聚不太夠，上車前最後一刻仍講到欲罷不能。（圖／本刊攝影組／CTWANT）

3點半左右，他們又走進一家咖啡廳，邊喝咖啡邊聊天，共度悠閒的午後時光。4點半，離開咖啡廳後，兩人散步到公車站等車，聊得很投機的他們真是有說不完的話題，光是「聊得來」這點，已通過她擇友條件的第一關。最終，程予希與斯文男道別，獨自搭上公車離去。

本刊詢問程予希經紀人，對方表示，那天她就是跟很久沒有見面的朋友碰面，至於有沒有發展可能，她直接發出好友卡，「沒有啦，只是剛好約到聊天而已」，也表示程予希今年工作規劃滿檔，心思都在事業上，「接著有一部影集、一部電影會上映，還會出第一本圖文集，希望多關注我們的作品喔！」

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