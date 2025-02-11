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收視破1曾莞婷擔心被觀眾討厭　高捷忍不住爆內幕曝光

記者葉文正／台北報導

由好看娛樂打造的綜藝節目《全明星出發吧！》再創收視高峰！節目在春節期間表現亮眼，15至44歲觀眾族群強勢奪冠，收視率正式突破1，影帝影后熱情加盟 觀眾直呼過癮。 製作單位感謝三位重量級來賓：台劇女神曾莞婷、經典反派專業戶謝承均，以及國際級影帝高捷，他們與觀眾分享從影甘苦談，並在輕鬆的旅程中展現最真實的一面，讓收視飆升！

▲曾莞婷擔心被觀眾討厭。（圖／好看娛樂）

▲曾莞婷擔心被觀眾討厭。（圖／好看娛樂）

影帝高捷暢談職業生涯，提及過往拍攝八點檔的挑戰，他說：「時間很長，拍出來的東西有時候自己不會很滿意，甚至曾經拒絕綁滿鋼管炸藥的爆破戲，因為演員的安全最重要。卜學亮幽默接話：「八點檔的劇本有時候剛印出來還是燙的，導演走完戲後就立刻開拍，壓力真的超大！但月底領薪水時還是很開心，買房、繳貸款都靠八點檔。」

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▲曾莞婷擔心被觀眾討厭。（圖／好看娛樂）

▲高捷（右1）夢想成真，體驗與郭泓志一起打棒球的心願。（圖／好看娛樂）

身為台劇女神，曾莞婷坦言：「從影多年，最難演的角色就是《影后》中的潘茵茵。這個角色駕馭起來不容易，稍有偏差就會變得讓人討厭。」她的深情分享，也讓粉絲更加期待她未來的作品。

▲曾莞婷擔心被觀眾討厭。（圖／好看娛樂）

▲《全明星出發吧！》收視破1狂飆！高捷、曾莞婷、謝承均真性情曝光。（圖／好看娛樂）

網友熱議，這才是真實的大明星！網友紛紛留言：「好久沒看到影帝影后這麼真誠的對話！」「不僅有美食、旅遊，還能聽到這些傳奇演員的幕後故事，超精彩！」節目在社群平台上掀起熱烈討論，觀眾直呼：「每週六日必追！」全新內容火熱來襲！請鎖定《全明星出發吧！》 好看娛樂表示，接下來將有更多精彩內容，包含明星們的驚喜挑戰、私密生活大公開！

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曾莞婷, 吳宗憲, 坤達, KID

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