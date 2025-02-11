汪小菲來台開「麻六記」暫遭打槍　賈永婕補刀：棒棒

▲賈永婕對於「忠泰」評價「麻六記」現階段不適合進行進駐合作表示讚賞。（圖／翻攝臉書）

圖文／鏡週刊

去年年底，本刊報導汪小菲與他媽張蘭有意在台灣再開餐廳，將「麻六記」進駐台北大直忠泰樂生活；只是疑似由於這對母子一連串因大S之死的恐怖行徑，原本計劃目前已形同破局，對此大S生前好友賈永婕轉發相關新聞並且大讚：「挑選優質品牌比什麼都重要！！」

回顧本刊去年年底曾經報導，「汪小菲仍不願解決拖欠大S的錢，連跑車都因此被法拍。不過汪小菲對經營餐飲業依然懷抱雄心壯志，據悉他將重啟當年引進『俏江南』的模式，以『麻六記』再起爐灶，預計明年3月在北市大直忠泰樂生活百貨開幕全新川菜餐廳。」

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日前《聯合》問了「忠泰」，得到「雙方有討論，但現階段不適合進行進駐合作，未來若有適合的機會再做合作的評估」的回應，形同宣告破局。

對此賈永婕則說：「商場就是要有guts，挑選優質品牌比什麼都重要！！NOKE忠泰樂生活棒棒！」不僅標記忠泰商場也在留言區與網友們的正負評論互動。



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