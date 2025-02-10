大牙演安寧病房護理師「個性跟本尊差很大」　大愛新戲6看點公開

記者黃庠棻／台北報導

大愛劇《生日快樂》講述的是東臺灣第一間「心蓮病房」的真實故事，一群平均25歲的醫護人員，必須從「積極的救人者」，變身成為「安寧的送行者」，在形形色色的病患間，他們無所不用其極的圓滿每一段破碎人生。

▲大愛劇《生日快樂》講述東臺灣第一間「心蓮病房」的真實故事。（圖／大愛電視提供）

《生日快樂》由蔡亘晏、張翰、許乃涵、宋偉恩、周宜霈領銜主演，找來王嫚萱、郭文頤、游君萍、黃露瑤、劉黛瑩、黃浩詠飾演醫護群，眾人更是本色出演，讓探討生命旅程的沉重議題，添加了些許溫馨喜感，全劇要呈現的就是一句話「只要能睜開眼睛，每一天都是我的新生之日」，當人生走向最後一段路，活著的有生之日都要快樂。以下整理該劇的6大看點。

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▲大愛劇《生日快樂》講述東臺灣第一間「心蓮病房」的真實故事。（圖／大愛電視提供）

1.蔡亘晏本色演出

蔡亘晏第一次演出真人真事的大愛劇，覺得自己「表現得很自在」。劇中飾演護理師「陳美慧」，蔡亘晏形容自己飾演的角色「就像戰車一樣，有目標就直直往前衝，非常的直爽、率性、堅韌，也不怕跟人家起衝突，對的事情她就是要做到底」，她拍完後學到「人不要活的這麼地逞強，要接受身邊人的幫忙」。

▲大愛劇《生日快樂》講述東臺灣第一間「心蓮病房」的真實故事。（圖／大愛電視提供）

2.許乃涵個性大反轉

許乃涵在劇中飾演「賴惠雲」護理長，原型角色非常溫柔、講話輕聲細語又非常有耐心，是整個「心蓮病房」的潤滑劑、情緒諮商師、充滿睿智的仙女，但現實生活中的她個性相反，笑說「這跟我本人非常不像」，整齣戲拍完，她覺得要把愛、道歉、再見跟小小的感謝說出來「所以我更珍惜當下，現在就開始做」。

▲大愛劇《生日快樂》講述東臺灣第一間「心蓮病房」的真實故事。（圖／大愛電視提供）

3. 角色復刻還原，張翰廣東腔

張翰飾演的王英偉主任是香港僑生，不過中文廣東腔口音不太重，張翰觀察細微「改變發音，講話尾音也會拉長，做一點點微調」。在個性上，角色圓融風趣，但自己私下個性不太像，坦言「我講話有點太過認真、嚴肅，跟我很不一樣」。不過在實驗精神上，王英偉主任會嘗試任何對病人有益的研究，張翰覺得自己是水瓶座「對很多事情都很好奇，會想要試試看」，像是對電子狂熱兩人就很像。

▲大愛劇《生日快樂》講述東臺灣第一間「心蓮病房」的真實故事。（圖／大愛電視提供）

4.原汁原味，宋偉恩「蓄長髮」

宋偉恩在劇中飾演志工「石世明」，劇中自我介紹「十四名」，為了還原原型角色的長髮，陽剛的大男孩戴上假髮竟流露出一股淡淡的陰鬱氣息。拍戲後，體會到李國修曾說「看戲修心，演戲修行」的用意，坦言演戲對他的幫助是「提前修練很多事情，為我們的人生事先做準備」面對生死有了不一樣的看法與認知。

5.綠葉助攻！周宜霈、王嫚萱、郭文頤、游君萍、黃露瑤

五人五色，周宜霈、王嫚萱、郭文頤、游君萍、黃露瑤飾演「心蓮病房」護理師。周宜霈說劇中角色跟她自己的個性「超級不同！我平常沒有笑容的臉很常被誤會是心情不好，很有距離感，說話也不是輕柔慢的那種，角色與大部分的我可以說是是極度反差！」。

▲大愛劇《生日快樂》講述東臺灣第一間「心蓮病房」的真實故事。（圖／大愛電視提供）

倒是在劇中周宜霈是「精油擔當」，開拍前特別跟護理師討教才知道精油針對各種症狀的不同舒緩效用，除了各種塗抹按摩手法，甚至可以加在水裡飲用，她說「算是也得到一個很棒的知識！」。王嫚萱說她詮飾的「富秋」，看似堅強但其實心比任何人都脆弱，很愛哭，跟她很像。

6.醫療職人劇英文專業術語，狂練舌頭靈活度

劇中的每一場會議、換班交接，醫療團隊之間溝通的醫療術語都會用到英文專有名詞，張翰飾演王英偉主任，不但要練原型角色僑生港腔，還要背英文，很多專有名詞只能硬背「用一直唸，甚至拼出來，寫一寫加深印象，用之前再加強多唸幾次，才能唸得順，大致上是死背」。

所幸，張翰講得最多的詞，只是要各位醫護好好閱讀各種「PAPER」，蔡亘晏、許乃涵、宋偉恩、周宜霈、郭文頤、王嫚萱、劉黛瑩等人就沒那麼輕鬆了，常常都是哀號著背完，轉眼又忘了，第二天再重背，無限反覆三個月才得以解。