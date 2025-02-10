ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

大牙演安寧病房護理師「個性跟本尊差很大」　大愛新戲6看點公開

記者黃庠棻／台北報導

大愛劇《生日快樂》講述的是東臺灣第一間「心蓮病房」的真實故事，一群平均25歲的醫護人員，必須從「積極的救人者」，變身成為「安寧的送行者」，在形形色色的病患間，他們無所不用其極的圓滿每一段破碎人生。

▲大愛劇《生日快樂》講述東臺灣第一間「心蓮病房」的真實故事。（圖／大愛電視提供）

▲大愛劇《生日快樂》講述東臺灣第一間「心蓮病房」的真實故事。（圖／大愛電視提供）

《生日快樂》由蔡亘晏、張翰、許乃涵、宋偉恩、周宜霈領銜主演，找來王嫚萱、郭文頤、游君萍、黃露瑤、劉黛瑩、黃浩詠飾演醫護群，眾人更是本色出演，讓探討生命旅程的沉重議題，添加了些許溫馨喜感，全劇要呈現的就是一句話「只要能睜開眼睛，每一天都是我的新生之日」，當人生走向最後一段路，活著的有生之日都要快樂。以下整理該劇的6大看點。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲大愛劇《生日快樂》講述東臺灣第一間「心蓮病房」的真實故事。（圖／大愛電視提供）

▲大愛劇《生日快樂》講述東臺灣第一間「心蓮病房」的真實故事。（圖／大愛電視提供）

1.蔡亘晏本色演出
蔡亘晏第一次演出真人真事的大愛劇，覺得自己「表現得很自在」。劇中飾演護理師「陳美慧」，蔡亘晏形容自己飾演的角色「就像戰車一樣，有目標就直直往前衝，非常的直爽、率性、堅韌，也不怕跟人家起衝突，對的事情她就是要做到底」，她拍完後學到「人不要活的這麼地逞強，要接受身邊人的幫忙」。

▲大愛劇《生日快樂》講述東臺灣第一間「心蓮病房」的真實故事。（圖／大愛電視提供）

▲大愛劇《生日快樂》講述東臺灣第一間「心蓮病房」的真實故事。（圖／大愛電視提供）

2.許乃涵個性大反轉
許乃涵在劇中飾演「賴惠雲」護理長，原型角色非常溫柔、講話輕聲細語又非常有耐心，是整個「心蓮病房」的潤滑劑、情緒諮商師、充滿睿智的仙女，但現實生活中的她個性相反，笑說「這跟我本人非常不像」，整齣戲拍完，她覺得要把愛、道歉、再見跟小小的感謝說出來「所以我更珍惜當下，現在就開始做」。

▲大愛劇《生日快樂》講述東臺灣第一間「心蓮病房」的真實故事。（圖／大愛電視提供）

▲大愛劇《生日快樂》講述東臺灣第一間「心蓮病房」的真實故事。（圖／大愛電視提供）

3. 角色復刻還原，張翰廣東腔
張翰飾演的王英偉主任是香港僑生，不過中文廣東腔口音不太重，張翰觀察細微「改變發音，講話尾音也會拉長，做一點點微調」。在個性上，角色圓融風趣，但自己私下個性不太像，坦言「我講話有點太過認真、嚴肅，跟我很不一樣」。不過在實驗精神上，王英偉主任會嘗試任何對病人有益的研究，張翰覺得自己是水瓶座「對很多事情都很好奇，會想要試試看」，像是對電子狂熱兩人就很像。

▲大愛劇《生日快樂》講述東臺灣第一間「心蓮病房」的真實故事。（圖／大愛電視提供）

▲大愛劇《生日快樂》講述東臺灣第一間「心蓮病房」的真實故事。（圖／大愛電視提供）

4.原汁原味，宋偉恩「蓄長髮」
宋偉恩在劇中飾演志工「石世明」，劇中自我介紹「十四名」，為了還原原型角色的長髮，陽剛的大男孩戴上假髮竟流露出一股淡淡的陰鬱氣息。拍戲後，體會到李國修曾說「看戲修心，演戲修行」的用意，坦言演戲對他的幫助是「提前修練很多事情，為我們的人生事先做準備」面對生死有了不一樣的看法與認知。

5.綠葉助攻！周宜霈、王嫚萱、郭文頤、游君萍、黃露瑤
五人五色，周宜霈、王嫚萱、郭文頤、游君萍、黃露瑤飾演「心蓮病房」護理師。周宜霈說劇中角色跟她自己的個性「超級不同！我平常沒有笑容的臉很常被誤會是心情不好，很有距離感，說話也不是輕柔慢的那種，角色與大部分的我可以說是是極度反差！」。

▲大愛劇《生日快樂》講述東臺灣第一間「心蓮病房」的真實故事。（圖／大愛電視提供）

▲大愛劇《生日快樂》講述東臺灣第一間「心蓮病房」的真實故事。（圖／大愛電視提供）

倒是在劇中周宜霈是「精油擔當」，開拍前特別跟護理師討教才知道精油針對各種症狀的不同舒緩效用，除了各種塗抹按摩手法，甚至可以加在水裡飲用，她說「算是也得到一個很棒的知識！」。王嫚萱說她詮飾的「富秋」，看似堅強但其實心比任何人都脆弱，很愛哭，跟她很像。

6.醫療職人劇英文專業術語，狂練舌頭靈活度
劇中的每一場會議、換班交接，醫療團隊之間溝通的醫療術語都會用到英文專有名詞，張翰飾演王英偉主任，不但要練原型角色僑生港腔，還要背英文，很多專有名詞只能硬背「用一直唸，甚至拼出來，寫一寫加深印象，用之前再加強多唸幾次，才能唸得順，大致上是死背」。

所幸，張翰講得最多的詞，只是要各位醫護好好閱讀各種「PAPER」，蔡亘晏、許乃涵、宋偉恩、周宜霈、郭文頤、王嫚萱、劉黛瑩等人就沒那麼輕鬆了，常常都是哀號著背完，轉眼又忘了，第二天再重背，無限反覆三個月才得以解。

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

【你吃你的我拍我的XD】長頸鹿集體搶紅蘿蔔　女遊客被鎖喉還不忘喊：拍我！

推薦閱讀

大S驟逝！詹惟中認有感應到她　懇求1事：才是真正在幫忙

大S驟逝！詹惟中認有感應到她　懇求1事：才是真正在幫忙

林俊傑被爆秘戀「小20歲網紅」！　女方臉孔絕美…粉絲心碎了

林俊傑被爆秘戀「小20歲網紅」！　女方臉孔絕美…粉絲心碎了

大S樹葬回歸自然？殯葬業者揭真相「骨灰不會自然分解」最後處理方式曝

大S樹葬回歸自然？殯葬業者揭真相「骨灰不會自然分解」最後處理方式曝

《女力》楊佩潔離婚不到1年脫單！士林路邊「中空放閃」十指緊扣全被拍

《女力》楊佩潔離婚不到1年脫單！士林路邊「中空放閃」十指緊扣全被拍

汪小菲精神崩潰「火大切割張蘭」！　吳宗憲出手苦勸對話曝光

汪小菲精神崩潰「火大切割張蘭」！　吳宗憲出手苦勸對話曝光

大S「過年前聚餐」燦笑照罕曝光！　開心比讚…頭上髮飾成亮點

大S「過年前聚餐」燦笑照罕曝光！　開心比讚…頭上髮飾成亮點

IU、李鐘碩驚傳情變！　認愛滿2年陸網「瘋傳1截圖」洩感情現況

IU、李鐘碩驚傳情變！　認愛滿2年陸網「瘋傳1截圖」洩感情現況

拒「消費大S」！朱孝天暫停直播帶貨：不想吃人血饅頭

拒「消費大S」！朱孝天暫停直播帶貨：不想吃人血饅頭

王陽明澳洲打球出意外！「韌帶撕裂、兩處骨裂」返台治療傷勢曝光

王陽明澳洲打球出意外！「韌帶撕裂、兩處骨裂」返台治療傷勢曝光

唐綺陽運勢／情人節前衝了！金牛感情運旺「水瓶有桃花」獅子一見鐘情

唐綺陽運勢／情人節前衝了！金牛感情運旺「水瓶有桃花」獅子一見鐘情

具俊曄發文「鋼琴聲是他彈的」！曲名藏深情告白 好友淚曝真相

具俊曄發文「鋼琴聲是他彈的」！曲名藏深情告白 好友淚曝真相

吃早餐「驚見野生蔡依林」！她4度巧遇：還露大美背 泳裝洩真實身材

吃早餐「驚見野生蔡依林」！她4度巧遇：還露大美背 泳裝洩真實身材

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

大S驟逝！詹惟中認有感應到她　懇求1事：才是真正在幫忙

林俊傑被爆秘戀「小20歲網紅」！　女方臉孔絕美…粉絲心碎了

大S樹葬回歸自然？殯葬業者揭真相「骨灰不會自然分解」最後處理方式曝

《女力》楊佩潔離婚不到1年脫單！士林路邊「中空放閃」十指緊扣全被拍

汪小菲精神崩潰「火大切割張蘭」！　吳宗憲出手苦勸對話曝光

大S「過年前聚餐」燦笑照罕曝光！　開心比讚…頭上髮飾成亮點

IU、李鐘碩驚傳情變！　認愛滿2年陸網「瘋傳1截圖」洩感情現況

拒「消費大S」！朱孝天暫停直播帶貨：不想吃人血饅頭

王陽明澳洲打球出意外！「韌帶撕裂、兩處骨裂」返台治療傷勢曝光

唐綺陽運勢／情人節前衝了！金牛感情運旺「水瓶有桃花」獅子一見鐘情

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

生日快樂, 蔡亘晏, 張翰, 許乃涵, 宋偉恩, 周宜霈, 王嫚萱, 郭文頤, 游君萍, 黃露瑤, 劉黛瑩, 黃浩詠

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 張蘭撇清包機造謠者！　前員工「手握證據」出面打臉：到現在還在撒謊
  2. 嘻哈救世主登超級盃！8萬人合唱Diss神曲　山繆傑克森客串成亮點
  3. 怪物星人頂4度低溫上工　只睡3hrs〈望向暖陽〉追思《娛樂記者》
  4. 王淨「生日約會曹佑寧」！0偽裝現蹤迪士尼 下秒蛋糕被打翻：快哭了
  5. 何豪傑19歲帥兒客串八點檔！　只穿外套一彎腰「超壯巨肌」全都露
  6. 直擊／YOASOBI前進臺北大巨蛋！證實：偷偷去場勘　2隻祥獸現身驚呆了
  7. 專訪／夏天拍開車戲不可開冷氣！　楊一展累到「迴光返照」曝秘辛
  8. 劉雨柔認了「嚴重隱疾纏身」！其實很難懷孕 吐2辛酸：怎麼可能辦到
  9. 大S「過年前聚餐」燦笑照罕曝光！　開心比讚…頭上髮飾成亮點
  10. 林俊傑演唱會陳妍希驚喜現身！　「突被cue露甜美燦笑」身旁不見陳曉

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

一起來「蕉」流正能量

一起來「蕉」流正能量

「文里補習班」開課啦！用美味的甜點驅散負能量！營養低負擔，快樂不罪惡！

2025運勢全解析

2025運勢全解析

生命靈數剖析最新運勢，這些關鍵數字將影響你一整年？提前準備迎接每個機會與挑戰！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366