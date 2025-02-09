大S頭七！Makiyo、阿雅都來了　小S「蝴蝶結髮夾」弔念姊姊...一張圖網鼻酸

記者孟育民／台北報導

藝人大S（徐熙媛）於2日驟逝於日本，消息震驚華人娛樂圈。小S也透露不會替姊姊舉辦告別式，並會選擇吉日樹葬。8日是大S頭七，同時也是她跟老公具俊曄結婚3周年紀念日，下午S家親友買了蛋糕，演藝圈大姊大邱瓈寬（寬姐）、阿雅、Makiyo等S幫親友也現身大S信義區家。據悉，S家是以結婚3周年，而非以頭七日名義，邀請好友們到大S家聚在一起。

▲大S頭七，親友都現身大S家 。（圖／翻攝自微博）



大S生前遺願不希望親友們哭哭啼啼，8日頭七親友們齊聚在大S家悼念，不只如此，大S家樓下更有粉絲自發性製作看版，用自己的方式表達哀思。妹妹小S在9日午夜更新Instagram限時動態，曬出了一個蝴蝶結珍珠髮夾的照片，疑似是姊姊大S的遺物，但並未留下任何文字，也讓不少粉絲看了忍不住心疼掉淚。

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▲小S曬出蝴蝶結髮夾哀悼大S。（圖／翻攝自小S Instagram）

另外，8日也是大S的和具俊曄結婚三周年的紀念，具俊曄一早就發文寫下「永遠愛妳」，並標記大S的Instagram帳號，配著深情的音樂令人動容。

▲具俊曄悼念愛妻。（圖／翻攝自具俊曄IG）

大S的離世令眾人都難以接受，小S雖然心中悲痛不已，但仍打起精神替姊姊處理後事，日前她透過經紀人表示在大S生前，姊妹群就常常聊到生死話題，「記得當時我姊姊說，如果她有一天走了，她想要環保樹葬，所以我們現在正在申請當中，我姊的骨灰是先暫放在溫暖的家中。等到申請到了，我們就會把我親愛姊姊的骨灰回歸大自然。」證實之後會採取樹葬方式讓姊姊安息。



