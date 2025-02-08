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抖音副總裁親出面！　通殺張蘭、汪小菲、乾兒子「炒作惡劣謠言」

記者張筱涵／綜合報導

大S（徐熙媛）因流感併發肺炎於2日病逝於日本，享年48歲。其骨灰於5日由家人搭乘私人包機返台，然而，抖音帳號「我是夏小建」卻發布影片聲稱包機及相關費用由汪小菲負責，引發軒然大波。而他和汪小菲、張蘭的抖音帳號近日被因散播謠言而被關閉，抖音副總裁李亮特發文回應。

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▲▼張蘭白衣直播摀胸抬頭淚崩。（圖／翻攝自微博）

▲我是夏小建聲稱汪小菲負責包機。（圖／翻攝自抖音）

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▲▼張蘭「現身機場」引網好奇：來台灣？（圖／翻攝自抖音）

▲張蘭的抖音帳號已被封禁。（圖／翻攝自抖音）

▲▼汪小菲回豪宅後又出門淋雨 。（圖／娛樂中心攝）

▲汪小菲得知大S離世後即來台，這次因張蘭乾兒子連帶一起被封禁帳號。（圖／娛樂中心攝）

針對「我是夏小建」帳號散布的包機謠言，抖音副總裁李亮於8日在微博發文，詳細說明平台的處理過程，「我是夏小建」5日發布影片聲稱汪小菲負責包機，大S家屬和私人包機公司6日出面駁斥後：「基於此確認影片屬惡劣謠言，平台對『我是夏小建』帳號永久禁言。」

不只如此，李亮更說：「針對其他帳號，包括利用此事件炒作、推薦不實內容以牟取商業利益者，抖音內部經多次討論，最終決定全面封禁。」

▲▼汪小菲 張蘭 抖音副總裁。（圖／翻攝自微博／抖音集团李亮）

▲李亮發文。（圖／翻攝自微博／抖音集团李亮）

▲▼網友反應。（圖／翻攝自微博／抖音集团李亮）

▲大陸網友反應。（圖／翻攝自微博／抖音集团李亮）

面對外界的包機謠言，小S於6日透過經紀人嚴正駁斥：「我姊姊的後事，包括包機等所有安排，都是徐家人負責的。我無法理解為什麼會有這種謊言傳出？人在做天在看，尤其我姊姊現在也在天上了，這種謊言還要繼續出現嗎？」

私人包機公司也發表聲明澄清：「關於徐家日前從日本東京包機返台的相關網路謠言並不屬實，所有費用皆由徐熙娣全額支付，與網上流傳的其他說法無關。感謝各界的關注與理解。」

事件延燒後，網友發現「我是夏小建」曾與張蘭互動，且兩人互稱乾媽與乾兒子，該帳號遭封禁後，張蘭與汪小菲的抖音帳號也陸續被封禁。不少人認為「惡意造謠者應該負起責任」，而抖音官方的處理方式則獲得正面評價。

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