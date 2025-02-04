ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

陳慕義拍八點檔出意外！　親自上陣「演撞到桌角昏迷」真的受傷了

記者黃庠棻／台北報導

民視八點檔《好運來》昨（3）日在製作人蕭大陸的帶領下，於攝影棚舉辦新春開工團拜，主要演員侯怡君、陳慕義、倪齊民、洪毛、蕭晴曦，以及所有工作人員齊聚一堂，熱鬧非凡。眾人開心領取開工紅包，祈求新的一年收視長紅，好運不斷。

▲《好運來》開工，主演侯怡君、陳慕義、倪齊民、洪毛、蕭晴曦齊聚一堂。（圖／民視提供）

▲《好運來》開工，主演侯怡君、陳慕義、倪齊民、洪毛、蕭晴曦齊聚一堂。（圖／民視提供）

侯怡君透露，2025年的新年第一天就「全壘打」，從早上5點半的外景開始，工作滿檔。她笑說「開工日可以緊接著拍戲很開心，感謝劇組也讓大家放了6天春節假期，能回家陪伴家人。」再次見到劇中女兒蕭晴曦，她不忘打趣地說「過年怎麼沒有多吃一點，還很期待看到樂樂變圓滾滾的。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲《好運來》開工，主演侯怡君、陳慕義、倪齊民、洪毛、蕭晴曦齊聚一堂。（圖／民視提供）

▲《好運來》開工，主演侯怡君、陳慕義、倪齊民、洪毛、蕭晴曦齊聚一堂。（圖／民視提供）

蕭晴曦則透露，過年期間仍不忘研讀劇本，為角色做準備，敬業精神令人讚賞，讓侯怡君也忍不住稱讚「蕭晴曦真的很熱愛演戲，叫她不要演了還說『不要』，非常認真投入。」

▲《好運來》開工，主演侯怡君、陳慕義、倪齊民、洪毛、蕭晴曦齊聚一堂。（圖／民視提供）

▲《好運來》開工，主演侯怡君、陳慕義、倪齊民、洪毛、蕭晴曦齊聚一堂。（圖／民視提供）

倪齊民表示，過年期間都是他在發紅包，很開心開工日也可以領取紅包，象徵新的一年好運連連。他更透露接下來的劇情將會出現重大轉折，尤其是在發現老婆李秋如早已遇害後，劇情發展將會更加精彩。倪齊民還分享，過年期間走春時，有許多民眾對他說「俊雄啊，你老婆被麗芬害死了，你要睜大眼睛看啊！」讓他哭笑不得，但也非常感謝觀眾的熱情支持。

▲《好運來》開工，主演侯怡君、陳慕義、倪齊民、洪毛、蕭晴曦齊聚一堂。（圖／民視提供）

▲《好運來》開工，主演侯怡君、陳慕義、倪齊民、洪毛、蕭晴曦齊聚一堂。（圖／民視提供）

陳慕義則表示，開工最開心的就是大家又可以一起為戲劇努力。對於昨天播出的劇情中，他與楚宣大打出手，不慎撞到桌角昏迷的橋段，他笑說自己是「用生命在演出」。陳慕義分享，拍攝時導演原本希望借位拍攝即可，但他為了追求畫面的真實性與張力，決定親自上陣。

▲《好運來》開工，主演侯怡君、陳慕義、倪齊民、洪毛、蕭晴曦齊聚一堂。（圖／民視提供）

▲《好運來》開工，主演侯怡君、陳慕義、倪齊民、洪毛、蕭晴曦齊聚一堂。（圖／民視提供）

最後一次摔倒時，聲響之大甚至嚇到了現場所有人，陳慕義表示，雖然拍攝過程非常辛苦，但他感受到大家的關心，為了戲劇的呈現，一切都是值得的，他也非常開心能為戲劇奉獻，更感謝觀眾的肯定。《ETtoday星光雲》詢問民視，陳慕義在拍攝時是否有受傷，得到回應「有，但他覺得小事，為了戲好，所以沒問題」，並強調「很值得」。

▲《好運來》開工，主演侯怡君、陳慕義、倪齊民、洪毛、蕭晴曦齊聚一堂。（圖／民視提供）

▲《好運來》開工，主演侯怡君、陳慕義、倪齊民、洪毛、蕭晴曦齊聚一堂。（圖／民視提供）

▲陳慕義與楚宣在《好運來》大打出手。（圖／民視提供）

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

汪小菲哀傷趕回台北　返家後再度90度鞠躬

推薦閱讀

大S臨終約定「小S哭著做到了」！　早交代遺言：她要知道我最後幾分鐘

大S臨終約定「小S哭著做到了」！　早交代遺言：她要知道我最後幾分鐘

醫宣布大S急救無效「小S當場哭到癱軟」！　生死關頭沒離開醫院半步

醫宣布大S急救無效「小S當場哭到癱軟」！　生死關頭沒離開醫院半步

葛萊美／肯爺老婆全脫了「三點全露」登紅毯　全場傻眼⋯大會請出場

葛萊美／肯爺老婆全脫了「三點全露」登紅毯　全場傻眼⋯大會請出場

汪小菲崩潰喊大S：老婆我好想你！　來台失神3舉動網看傻：現任算什麼

汪小菲崩潰喊大S：老婆我好想你！　來台失神3舉動網看傻：現任算什麼

具俊曄慟放手大S「哭到全場心碎」！ 落淚深情吻別：哭也喚不醒妳

具俊曄慟放手大S「哭到全場心碎」！ 落淚深情吻別：哭也喚不醒妳

大S「為膚白服抗凝血劑」　家屬原本想運遺體返台…遺憾日本火化

大S「為膚白服抗凝血劑」　家屬原本想運遺體返台…遺憾日本火化

大S羽化成仙「小S具俊曄抱骨灰回台」時間曝光！　S媽傳今先回台灣

大S羽化成仙「小S具俊曄抱骨灰回台」時間曝光！　S媽傳今先回台灣

大S遭黑范夫妻傳染？　網列時序質疑：得流感還聚餐！

大S遭黑范夫妻傳染？　網列時序質疑：得流感還聚餐！

具俊曄深夜回覆了！崩潰哭喊「熙媛⋯」　隊友妻不捨：盡情大哭吧

具俊曄深夜回覆了！崩潰哭喊「熙媛⋯」　隊友妻不捨：盡情大哭吧

大S病逝「日規定遺體3天內火化」！　搭2航空「骨灰可登機」護送回台

大S病逝「日規定遺體3天內火化」！　搭2航空「骨灰可登機」護送回台

快訊／小S告假《不熙娣》！通話內容曝光　節目發聲證實：我們一直都在

快訊／小S告假《不熙娣》！通話內容曝光　節目發聲證實：我們一直都在

小S痛失大S難走出！　《小姐不熙娣》開工恐生變「電視台回應了」

小S痛失大S難走出！　《小姐不熙娣》開工恐生變「電視台回應了」

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

大S臨終約定「小S哭著做到了」！　早交代遺言：她要知道我最後幾分鐘

醫宣布大S急救無效「小S當場哭到癱軟」！　生死關頭沒離開醫院半步

葛萊美／肯爺老婆全脫了「三點全露」登紅毯　全場傻眼⋯大會請出場

汪小菲崩潰喊大S：老婆我好想你！　來台失神3舉動網看傻：現任算什麼

具俊曄慟放手大S「哭到全場心碎」！ 落淚深情吻別：哭也喚不醒妳

大S「為膚白服抗凝血劑」　家屬原本想運遺體返台…遺憾日本火化

大S羽化成仙「小S具俊曄抱骨灰回台」時間曝光！　S媽傳今先回台灣

大S遭黑范夫妻傳染？　網列時序質疑：得流感還聚餐！

具俊曄深夜回覆了！崩潰哭喊「熙媛⋯」　隊友妻不捨：盡情大哭吧

大S病逝「日規定遺體3天內火化」！　搭2航空「骨灰可登機」護送回台

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

好運來, 侯怡君, 陳慕義

讀者迴響

最新新聞更多

  1. S媽傳今天回台「小S經紀人發聲」！　揭大S治喪最新情況
  2. 12萬YTR健身教練金雄舒驟逝！享年36歲　「遺書突外流」死因有疑點
  3. 美女主播昔「得流感送醫急救」　不捨大S病逝悲嘆：很感傷
  4. 曝大S人氣巔峰期「片場暖舉」　丁寧感慨：把我當認識的人在關心
  5. 大S猝逝謝金燕不捨發聲！　PO夕陽背影照嘆：我們如此脆弱
  6. 《終極》女神公開超仙婚紗照　甜蜜告白未婚夫：餘生請多指教
  7. 日女星夫婦急送醫「社長尪不治身亡」！　昔爆小三轉正男方為她入贅
  8. 《絕命終結站》回來了！男遭鍊條勾鼻「被火海吞噬」手上刺青超毛
  9. 理想混蛋成員「機上巧遇大咖天團團員」！　忍到下機才合照：
  10. 「漫威第一家庭」回歸大銀幕！　佩德羅帕斯卡接棒《驚奇4超人》

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

八德核心建案【合雄大境】

八德核心建案【合雄大境】

三心六線啟動！名師推薦，交通教育醫療一次到位！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366