陳慕義拍八點檔出意外！　親自上陣「演撞到桌角昏迷」真的受傷了

記者黃庠棻／台北報導

民視八點檔《好運來》昨（3）日在製作人蕭大陸的帶領下，於攝影棚舉辦新春開工團拜，主要演員侯怡君、陳慕義、倪齊民、洪毛、蕭晴曦，以及所有工作人員齊聚一堂，熱鬧非凡。眾人開心領取開工紅包，祈求新的一年收視長紅，好運不斷。

▲《好運來》開工，主演侯怡君、陳慕義、倪齊民、洪毛、蕭晴曦齊聚一堂。（圖／民視提供）

侯怡君透露，2025年的新年第一天就「全壘打」，從早上5點半的外景開始，工作滿檔。她笑說「開工日可以緊接著拍戲很開心，感謝劇組也讓大家放了6天春節假期，能回家陪伴家人。」再次見到劇中女兒蕭晴曦，她不忘打趣地說「過年怎麼沒有多吃一點，還很期待看到樂樂變圓滾滾的。」

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▲《好運來》開工，主演侯怡君、陳慕義、倪齊民、洪毛、蕭晴曦齊聚一堂。（圖／民視提供）

蕭晴曦則透露，過年期間仍不忘研讀劇本，為角色做準備，敬業精神令人讚賞，讓侯怡君也忍不住稱讚「蕭晴曦真的很熱愛演戲，叫她不要演了還說『不要』，非常認真投入。」

▲《好運來》開工，主演侯怡君、陳慕義、倪齊民、洪毛、蕭晴曦齊聚一堂。（圖／民視提供）

倪齊民表示，過年期間都是他在發紅包，很開心開工日也可以領取紅包，象徵新的一年好運連連。他更透露接下來的劇情將會出現重大轉折，尤其是在發現老婆李秋如早已遇害後，劇情發展將會更加精彩。倪齊民還分享，過年期間走春時，有許多民眾對他說「俊雄啊，你老婆被麗芬害死了，你要睜大眼睛看啊！」讓他哭笑不得，但也非常感謝觀眾的熱情支持。

▲《好運來》開工，主演侯怡君、陳慕義、倪齊民、洪毛、蕭晴曦齊聚一堂。（圖／民視提供）

陳慕義則表示，開工最開心的就是大家又可以一起為戲劇努力。對於昨天播出的劇情中，他與楚宣大打出手，不慎撞到桌角昏迷的橋段，他笑說自己是「用生命在演出」。陳慕義分享，拍攝時導演原本希望借位拍攝即可，但他為了追求畫面的真實性與張力，決定親自上陣。

▲《好運來》開工，主演侯怡君、陳慕義、倪齊民、洪毛、蕭晴曦齊聚一堂。（圖／民視提供）

最後一次摔倒時，聲響之大甚至嚇到了現場所有人，陳慕義表示，雖然拍攝過程非常辛苦，但他感受到大家的關心，為了戲劇的呈現，一切都是值得的，他也非常開心能為戲劇奉獻，更感謝觀眾的肯定。《ETtoday星光雲》詢問民視，陳慕義在拍攝時是否有受傷，得到回應「有，但他覺得小事，為了戲好，所以沒問題」，並強調「很值得」。

▲陳慕義與楚宣在《好運來》大打出手。（圖／民視提供）