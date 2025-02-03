大S日本得流感猝逝！林志玲痛失好友　經紀人哀曝反應：姐姐太難過

記者蕭采薇／台北報導

「大S」徐熙媛因流感併發肺炎離世，享年48歲，妹妹小S透過經紀人證實噩耗，震驚各界。好友林志玲得知消息後，經紀人則向《ETtoday星光雲》轉述她的反應「姐姐現在太難過了。」稍早林志玲也正式回應：「我們會永遠記得她的美好，一路好走。」

▲大S因流感併發肺炎，在日本猝逝。（圖／資料照／記者李毓康攝）



林志玲透過經紀人回應：「大S的離世令人震驚與惋惜，她獨特的氣質與才華，陪伴我們度過無數時光，無論是螢幕上的精湛演出，還是她真摯而堅定的人生態度，都讓人印象深刻。願她在另一個世界安息，無憂無懼，願她的家人能夠堅強度過這段艱難的時刻。我們會永遠記得她的美好，一路好走。」

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臉書粉專「日本旅人 旅遊 購物美食情報」2日突發文寫下「台灣有位大明星過世」，由於消息流出時，「日本、已婚、有小孩、老公是外國人」等關鍵字，一度讓林志玲也成為被猜測的對象，但多數人仍認為是假消息，沒想到隔了一夜就傳出大S的噩耗。

▲林志玲失去好友，心情非常難過。（圖／資料照／記者周宸亘攝）

大S家屬透過小S經紀人發表聲明：「謝謝大家的關心！新年期間，我們全家來日本旅遊，我最親愛善良的姊姊熙媛，因得了流感併發肺炎，不幸地離開了我們。感恩這輩子能成為她的姊妹，彼此照顧、相伴，我會永遠感激她、懷念她！珊～一路好走！永遠愛你 together remember forever。」證實她因病猝逝，享年48歲。