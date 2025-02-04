大S病逝「日規定遺體3天內火化」！　搭2航空「骨灰可登機」護送回台

▲48歲女星大S（徐熙媛）到日本旅遊，因流感併發肺炎猝逝。（圖／翻攝自臉書／大S徐熙媛）



圖文／CTWANT

48歲女星大S（徐熙媛）春節與家人們到日本旅遊，被旅遊粉專爆料已病逝日本，今（3）日小S（徐熙娣）透過經紀人證實，大S因流感併發肺炎於日本驟逝，震驚整個華人演藝圈。大S家人預計在日本處理她的遺體火化事宜，再將骨灰帶回台灣；據悉，台灣華航和長榮可讓骨灰在親友護送下登機，不用被當「貨物」運送。

大S春節赴日旅遊期間，因流感併發肺炎過世，享年48歲，傳出大S的家人預計在日本處理她的遺體火化事宜，再將骨灰帶回台灣，告別式等後續問題仍在討論，尚未公布。據《NOWnews新聞網》報導，有殯葬業者指出，日本有規定遺體必須在3天內火化，為妥善保護遺體會使用乾冰而不是置放到冰櫃，大多在守靈1個晚上後火化。

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殯葬業者分析，雖然有將遺體運回台灣的技術，但大多數家屬會選擇先在日本火化，之後將骨灰帶回台灣，而外傳大S家人也有此打算。而在台灣大部分航空公司，運送骨灰方面只能用「貨運」，但華航和長榮可用手提行李登機，或是直接購買機位，由親友護送下「搭機」返台。

除此之外，家屬搭機護送骨灰的話，可在機場申請「綠色通道」，航空公司會協助快速通關。而要提醒民眾，家屬額外替骨灰購買機位的話，尊重逝者的情況下，應事先與航空公司溝通，且亡者的護照無法登機使用；故家屬須事先準備死亡證明、火化許可證及相關翻譯文件，並確保骨灰罐不能封閉，因為海關可能會要求開罐檢查。

今日小S經紀人代小S向媒體發聲明，「謝謝大家的關心！新年期間，我們全家來日本旅遊，我最親愛善良的姊姊熙媛，因得了流感併發肺炎，不幸地離開了我們。感恩這輩子能成為她的姊妹，彼此照顧、相伴，我會永遠感激她、懷念她！珊～一路好走！永遠愛你 together remember forever！」

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