ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

大年初一14禁忌一次看！犯「這地雷」小心衰整年　洗頭、午睡全上榜

文／清水孟國際塔羅小孟老師

▲▼大年初一禁忌（圖／示意圖／翻攝自Pixabay）

▲大年初一禁忌。（圖／示意圖／翻攝自Pixabay）

初一禁忌
1.不可以借錢給別人：初一借他人錢財容易把財氣借光。

2.初一不可睡懶覺：大年初一為農曆新年的頭一天，古代相傳第一天要早起才能擁有好兆頭，太晚起來容易把好運睡光。

[廣告]請繼續往下閱讀...

3.催睡夢中的人不宜叫全名：初一若要催人起床不要叫全名，可以直呼綽號或直接搖起來，若直接催喊全名，容易未來一年都要催別人。

4.不要睡午覺：初一不要睡午覺，可外出走走，目前受疫情影響建議可以在家伸展筋骨，與家人聊天。

5.忌動針線：初一動針線未來一年容易有血光。

6.忌動剪子和刀子：初一動刀子剪刀，易有煞氣，因此容易犯口舌是非。

7.忌掃地洗衣：初一不宜掃地與洗衣，不然容易把好運洗光與掃光，另一說為初一與初二是水神生日，因此要洗衣等初三再洗。

8.不要砸破東西：古人認為初一砸破東西有不吉利的意涵，因此萬一不小心砸破東西一定要說碎碎平安。

9.不要倒垃圾：初一倒垃圾容易把財氣與好運倒光。

10.不要吃稀飯、葷食：古代人認為稀飯是窮人在吃的，因此初一吃稀飯容易吃窮，不吃葷是有句俗語說：初一早吃菜恰贏吃全年齋，因此初一吃素能得到好福氣。

11.早上不要洗澡洗頭：初一，一大早不要洗澡洗頭，因為初一早上代表龍頭好運的泉源，洗澡洗頭容易洗掉好運氣，建議要洗澡洗頭的人可以在晚上來洗比較好。

12.不煮新飯：古人習俗初一吃除夕夜留下的「年夜飯」，代表年年有餘，口福運差強，因此年夜飯可要多煮一點。

13.不要罵人說髒話：初一不要說髒話，也不要吵架罵人，以免一整年與人結怨。

14.不要穿太黑：初一為過新年，要充滿喜氣因此不要穿太黑，不然一整年運勢容易比較暗。

民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

媽坐機車上測試貴賓犬反應　牠認出後激動飛撲撒嬌撞飛了手機XD

推薦閱讀

快訊／劉雨柔宣布「懷孕了」！　喜告白球星男友：寶寶就是個奇蹟

快訊／劉雨柔宣布「懷孕了」！　喜告白球星男友：寶寶就是個奇蹟

東洋乳神天木純新年放送南半球！「兩小塊布遮重點」老司機噴鼻血

東洋乳神天木純新年放送南半球！「兩小塊布遮重點」老司機噴鼻血

大年初一7大禁忌別踩雷！　「平常隨手2小事」全上榜：是大忌

大年初一7大禁忌別踩雷！　「平常隨手2小事」全上榜：是大忌

初一到初七「7大禁忌」一次看！打掃、洗頭都要注意　犯了小心窮整年

初一到初七「7大禁忌」一次看！打掃、洗頭都要注意　犯了小心窮整年

孟耿如3事業停擺「曝除夕夜一家近況」！　粉絲暖喊話

孟耿如3事業停擺「曝除夕夜一家近況」！　粉絲暖喊話

《鬧著玩》黃云歆除夕嫁了！「浩子帶女兒現身證婚」紅包寫滿字 她看完淚崩

《鬧著玩》黃云歆除夕嫁了！「浩子帶女兒現身證婚」紅包寫滿字 她看完淚崩

蔡依林除夕待台灣「合體天后組新3人女團」！　她邁5字頭：叫我長輩

蔡依林除夕待台灣「合體天后組新3人女團」！　她邁5字頭：叫我長輩

韓28歲主播離世4個月「才發現2750字遺書」！　痛訴遭2同事霸凌

韓28歲主播離世4個月「才發現2750字遺書」！　痛訴遭2同事霸凌

幕後／SJ利特義氣挺台！　12hrs快閃「遇班機取消」：首見韓星桃機排隊

幕後／SJ利特義氣挺台！　12hrs快閃「遇班機取消」：首見韓星桃機排隊

央視春晚陣容公開！　「4台灣藝人登台」最高收視點預計出爐

央視春晚陣容公開！　「4台灣藝人登台」最高收視點預計出爐

咪妃懷孕被老公罵「動念離婚」：還是我拿掉小孩！　挺孕肚嚇哭回娘家

咪妃懷孕被老公罵「動念離婚」：還是我拿掉小孩！　挺孕肚嚇哭回娘家

黑絲妹紫南宮前辣舞！真實原因曝：讓土地公開心 起底本尊「是樂天女孩」

黑絲妹紫南宮前辣舞！真實原因曝：讓土地公開心 起底本尊「是樂天女孩」

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

快訊／劉雨柔宣布「懷孕了」！　喜告白球星男友：寶寶就是個奇蹟

東洋乳神天木純新年放送南半球！「兩小塊布遮重點」老司機噴鼻血

大年初一7大禁忌別踩雷！　「平常隨手2小事」全上榜：是大忌

初一到初七「7大禁忌」一次看！打掃、洗頭都要注意　犯了小心窮整年

孟耿如3事業停擺「曝除夕夜一家近況」！　粉絲暖喊話

《鬧著玩》黃云歆除夕嫁了！「浩子帶女兒現身證婚」紅包寫滿字 她看完淚崩

蔡依林除夕待台灣「合體天后組新3人女團」！　她邁5字頭：叫我長輩

韓28歲主播離世4個月「才發現2750字遺書」！　痛訴遭2同事霸凌

幕後／SJ利特義氣挺台！　12hrs快閃「遇班機取消」：首見韓星桃機排隊

央視春晚陣容公開！　「4台灣藝人登台」最高收視點預計出爐

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

過年, 大年初一, 禁忌, 小孟老師

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 許富凱、林美秀親授「過年招財秘訣」　2步驟輕鬆開運旺整年
  2. 新年討好婆婆「三明治表達法」必學！　專家曝1關鍵：一聽就爽了
  3. 演藝圈7名美腿女星！韓劇女神封「長腿妖精」　林志玲腿長就有113cm
  4. 大年初一14禁忌一次看！犯「這地雷」小心衰整年　洗頭、午睡全上榜
  5. 除夕摔到骨折！陳哲遠寵粉「仍豪發86萬紅包」　急找醫院動手術
  6. 許孟哲台南拍戲「飯店廁所傳小孩笑聲」　開門反轉真相超暖
  7. 潘慧如開寵物旅館賠千萬！　「想要延續對狗的愛」：一直在燒積蓄
  8. 蔡依林除夕待台灣「合體天后組新3人女團」！　她邁5字頭：叫我長輩
  9. 韓星台灣灶咖大戰年度總結！「SJ才第2」冠軍出爐　粉絲崩潰來不及賺錢
  10. 〈十年〉版稅收21年！陳小霞曝陳奕迅神曲幕後　斷捨離悟人生道理

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

看這裡！生命靈數全解析

看這裡！生命靈數全解析

輸入出生年月日，立即算出你的專屬數字，性格財運愛情全揭秘！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366