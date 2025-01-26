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明天就是小年夜！　不宜吵鬧、吃肉「3習俗＋5禁忌」一次看

▲春節,過年,農曆年,CNY。（圖／unsplash）

▲小年夜即將在明天（27日）到來。（圖／unsplash）

文／清水孟國際塔羅小孟老師

小年夜又稱灶王節，古人一般都會在這天祭灶，很多遊子都會在這一天提早回家團圓吃小年夜飯，另外小年夜俗稱「二九暝」，因此有信仰的人都會趕在拜天公前大掃除與完成貼春聯，古人忙完一天之後會小團圓，故稱小年夜。因此小年夜的「小」字並非真正吃年夜飯的時間，小有預備吃除夕年夜飯的日子。

習俗：

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1.小年夜晚上11點後，可準備祭拜天公，拜天公要在自己的家門口，小年夜拜天公是為了感謝玉皇大帝過去一年來的守護，讓家宅平安，因此才要特別祭拜。

2.供品要準備鮮花、蠟燭、香蕉、梨子、鳳梨、蘋果、橘子，有招來福氣的意謂發糕、甜粿、紅龜粿、紅棗、土豆。
代表甜甜蜜蜜、延年益壽。

3.在拜天公之前要完成貼春聯，大掃除，好迎接新年。

禁忌：

1.不可以殺生吃肉，小年夜要讓萬物萬靈修息，因此團圓飯僅量不要吃肉。

2.拜天公不可拜葷食，小年夜拜拜以甜食或水果為主，不宜拜葷食，讓萬靈修息，才能一整年都如意不犯小人。

3.不宜吵鬧：小年夜小孩或夫妻吵鬧，會讓家運不好，也會吵到天公，對神靈不敬，父母也不要罵小孩，以免小孩在來年吵你一整年。

4.不要搗蒜：家庭主婦煮飯，不要將蒜頭拿起來搗或者用磨的，因為民間習俗說這樣會越搗越窮。

5.不要穿太黑：小年夜也有小過年的意涵，因此不要穿太黑色系的衣服，衣服英文字或中文字，僅量不要有不吉利的文字在上面。

● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。

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小年夜, 過年, 小孟老師, 塔羅

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