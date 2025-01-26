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家有米其林大廚！江宏恩家年夜飯「掌廚人曝光」　黃少祺甩健身放鬆吃

記者蕭采薇／台北報導

三立台劇《願望》近日如火如荼地進行拍攝，初一開始不缺席，要讓觀眾們在春節期間收看好戲。演員們也在緊湊拍攝之餘，迎來難得的年假時光，三位男神黃少祺、陳冠霖、江宏恩也分享了他們的過年計畫，三位不約而同的新年願望就是希望能夠花時間好好陪伴家人，笑說：「暫時丟下劇中的角色表情，放假當一下自己了！」

▲三立台劇《願望》黃少祺、陳冠霖、江宏分享過年計畫。（圖／三立提供）

▲江宏恩透露，過年和家人團聚必做的事情就是「吃」。（圖／三立提供）

江宏恩為了趕拍戲存檔，年假放不多，要在最短的時間內趕快跟家人團聚，一起吃吃喝喝，被問到年菜有什麼必吃？他表示家人們都很珍惜得來不易的假期，吃什麼都會很好吃，而江宏恩笑說過年和家人團聚必做的事情就是「吃」，包括米其林大廚弟弟江振誠，大家會輪流煮飯、玩玩牌一起聊天。

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他也分享自己的拿手料理很多，像是他很會煲湯，最近也很積極地在學做蒼蠅頭，非常下飯。每年江宏恩也一定會包紅包給家人，家裡年紀比較大或比較小的他都會準備，他認為包紅包除了是一個傳統外，也是感謝家人的方式，而自稱「狗奴才」的他也會準備零食給自己的毛小孩開心過年，平時工作之餘也會爭取時間陪伴狗狗，四處走走、運動。

▲▼江振誠。（圖／記者許宥孺攝）

▲名廚江振誠是江宏恩的親弟弟。（圖／記者許宥孺攝）

黃少祺表示這次過年沒什麼計劃，願望就是好好吃、好好睡覺，劇組放了四五天的假，也沒辦法飛一趟美國和家人團聚，所以年夜飯會和媽媽姊姊一起吃，其他時間會在家好好休息，把想看的影集通通看一遍。

問到年夜飯和健身如何取捨？黃少祺笑說：「一定是年夜飯先吃完，過年就是放鬆吃，大吃大喝之後再好好運動。」他也表示會在開工前兩天把身材練回來。而他和兒子習慣每天視訊聯繫感情，今年也因為工作關係只能在線上過節，但他也一定會包紅包給兒子們討個吉利。

▲三立台劇《願望》黃少祺、陳冠霖、江宏分享過年計畫。（圖／三立提供）

▲黃少祺表示，會在開工前兩天把身材練回來。（圖／三立提供）

陳冠霖則表示因為生活大部分時間都拿來拍戲，這次過年會好好陪伴家人，在德國讀書的兒子也會回台灣過年，日前他在臉書PO出兒子照片，高一生長的完全像小大人，陳冠霖說不會特別給兒子紅包。

他解釋，因為兒子有自己的帳戶，平時就會把錢存在他帳戶，而陳冠霖從小都會教兒子理財的觀念，例如股票運作、何謂通膨等等，也強調從小要有這樣的概念，但兒子平時也很省，每個月零用錢都沒什麼在動，沒有因為年紀亂花錢，也讓陳冠霖感到非常驕傲有個成熟的兒子。

▲三立台劇《願望》黃少祺、陳冠霖、江宏分享過年計畫。（圖／三立提供）

▲陳冠霖不會給兒子紅包，但從小就教兒子理財的觀念。（圖／三立提供）

 

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三立, 願望, 黃少祺, 陳冠霖, 江宏恩

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