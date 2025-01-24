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宋旻浩兵役風波未完又吃官司！　2年前畫展遭控「付了錢不給畫」

記者劉宛欣／綜合報導

WINNER成員宋旻浩近日因服役期間疑似怠工引發爭議，目前正在接受調查，將根據調查結果，決定他是否必須重新服役。怎料兵役事件未落幕，近日韓媒又爆出了他的畫作民事訴訟。

▲宋旻浩兵役爭議未完，又爆出吃官司。（圖／翻攝自宋旻浩Instagram）

▲宋旻浩兵役爭議未完，又爆出吃官司。（圖／翻攝自宋旻浩Instagram）

根據韓媒《JTBC》報導，一位A買家透露在2022年12月參加宋旻浩的首次個人畫展時，透過委託銷售的畫廊方花費2500萬韓元（約台幣57萬）購買了一幅名為「I thought」的畫作，隨後分三期支付了這筆款項並獲得了收據。然而，A原本預計在2023年2月收到作品，但畫廊方卻以宋旻浩海外展覽等為由，將交貨日期一再推遲。

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最終，A被畫廊方面告知，宋旻浩決定不出售這幅畫。畫廊方面透露，宋旻浩稱這幅畫「連YG的梁鉉錫會長也沒得買」，並表示該畫作本來是要送給一位知名女歌手。畫廊則提出願意提供其他作品，但A先生堅持拿回原先預定的作品，認為作為買家應該有權選擇自己喜愛的作品，並質疑畫廊沒有事先與畫家協商過這筆交易。

▲宋旻浩兵役爭議未完，又爆出吃官司。（圖／翻攝自宋旻浩Instagram）

▲宋旻浩2年前曾舉辦個人首度畫展。（圖／翻攝自宋旻浩Instagram）

這起事件最終鬧上法院，A在一審中勝訴，判決中要求將畫作交付A，若無法交付，則應退還已支付的款項。然而，A先生並不滿意這一結果，並打算提起上訴，要求追加4千萬韓元的賠償金，指控自己在訴訟過程中承擔了高額的律師費用，並遭受了精神和經濟上的損失。

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