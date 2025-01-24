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劉寶傑主持《關鍵》18年「不應酬原因曝光」！　8位數年薪超驚人

記者田暐瑋、葉文正／台北報導

《關鍵時刻》主持人劉寶傑23日宣布辭去主持人一職，結束長達18年的節目生涯，傳出離開原因是和節目收視率有關及高額年薪被檢討有關。事實上，他曾表示為了保持節目中立性，幾乎不參加任何應酬，來避免人情包袱，「人越像機器人，就會越專業。」

▲劉寶傑。（圖／記者徐文彬攝）

▲劉寶傑宣布辭去主持人。（圖／記者徐文彬攝）

劉寶傑2023年曾於王偉忠的廣播節目《欸！我說到哪裡了？》中受訪，坦言為了能客觀評論時事，就得避免被抓住把柄，因而選擇遠離應酬生活，由於平常在節目上都是「攻防戰」，私生活需要守得很好，避免有任何「人情糾葛」，擔心平常若有私交，工作時可能無法下手，只有隔絕感情，才能更公正地進行批評。

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為了在高壓環境中保持良好狀態，劉寶傑維持規律的生活作息，每天早上7點起床，8點便到健身房進行1小時重訓，加上只要進公司看到收視數字，心情就會瞬間受到影響，只能透過健身來暫時放下壓力，「人越像機器人，人越無情，你的專業會做得越好。」

▲▼劉寶傑上王偉忠節目。（圖／中廣提供）

▲劉寶傑上王偉忠節目。（圖／中廣提供）

由於劉寶傑卸下主持棒，23日的節目由張炤和代班，據尼爾森調查資料顯示，昨晚收視達0.75，與劉寶傑過去一周的平均收視變化不大，數字整體穩定。雖然如此，劉寶傑的主持魅力無疑是節目成功的關鍵，而張炤和是否能接棒，仍有待觀察。

《關鍵時刻》作為電視台的「金雞母」，每月廣告收入高達千萬元，加上YouTube點閱分紅，每月收益甚至超過新台幣500萬元，年收入可達2億元，劉寶傑以每集6萬元的酬勞，年薪約1560萬元，主持以來累積收入高達1.7億元。

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