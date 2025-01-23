康康錄除夕節目突崩潰！　遭抗議「情緒不穩定干擾比賽」

記者孟育民／台北報導

除夕夜，中視播出《金蛇報喜旺新春》特別節目，結合中視《綜藝一級棒》、《飢餓遊戲》兩大節目特色，精心企畫大牌秀、歌舞秀、競賽遊戲、爆笑歌中劇等，內容精彩。節目中11位主持人康康、許志豪、陳隨意、陳孟賢、李子森、杜忻恬、孫協志、王仁甫、許孟哲、蔡黃汝、峮峮等，和眾來賓共分成「一級棒隊」、「飢餓隊」，為了搶紅包，兩隊進行台語版比手畫腳PK。

▲中視錄製除夕特別節目。（圖／中視提供）

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▲《飢餓遊戲》主持群合體獻唱。（圖／中視提供）



為了增加刺激感，遊戲規則讓敵隊能安排一位攔截搶答，康康被推派當攔胡者，沒想到敵隊故意講暗語把康康耍的團團轉，因為攸關勝負，康康心急瀕臨失控，當場被抗議「情緒不穩定干擾比賽」，當康康對上許孟哲，兩人同時猜出答案，但康康說的時候卻慢了一拍，讓他心有不甘：「我講話本來就比較慢」，氣到跳腳讓眾人笑翻。

▲康康錄影崩潰。（圖／中視提供）



節目中也邀來白雲助陣，與謝宜君、杜忻恬、郭婷筠、吳美琳、陳隨意、李子森、許志豪、陳孟賢共同演出「傻女婿拜大年」短劇，短劇中還安排讓男生一一對女生告白，陳隨意對著老婆謝宜君表心意，講到一度哽咽：「20幾年前，我是一個沒事業、沒存款，甚至還不知未來方向的鄉下小孩，妳還願意嫁給我，26年來妳一直是一個好媽媽、好媳婦、好牽手，希望未來妳能做妳自己喜歡做的事。」謝宜君也因這番感性告白潰堤，在場眾人更是哭成一片。中視除夕特別節目《金蛇報喜旺新春》於1月28日晚間8點在中視、中天娛樂台播出。





▲陳隨意對謝宜君表情意。（圖／中視提供）