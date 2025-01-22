吳婉君：我的人品道德觀沒問題！　「遭疑同遊趙駿亞」發聲

記者王靖淳／綜合報導

八點檔女星吳婉君過去曾和男星趙駿亞傳出緋聞，當時女方曾發文駁斥交往謠言，今（22）日又被週刊爆料疑似同遊印尼，事後更透過社群曬出不同角度的照片，畫面曝光後，再度引發外界討論。為此，吳婉君稍早透過Threads發聲了。

▲趙駿亞（圖左）、吳婉君私下有好交情。（圖／翻攝自Facebook／吳婉君Cocco Wu）

吳婉君在Threads發文堅定表示，她的人品和道德觀絕對沒有問題，並強調自己的言行一致，「我可以確定我的人品與道德觀是沒有問題的，而且言行一致。」似乎在回應被週刊爆出疑似與好友趙駿亞同遊印尼一事，貼文曝光後，立即吸大批網友朝聖按讚，同時也紛紛留言表達支持及肯定，「認同」、「我知道」、「妳很棒」、「我相信妳」、「這沒什麼好懷疑的啊 」、「別被別人影響自己的世界 」。

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▲吳婉君強調自己言行一致。（圖／翻攝自Threads／cocco__wu）

事實上，吳婉君在去年7月曾公開發文表示，她並未介入任何人的感情關係，且強調她與趙駿亞只是多年的好朋友，二人的關係純屬正常且健康的社交往來，「即使有其他發展的可能，勢必也得經過謹慎思考與認真對待。」她表示，大眾不該用輿論來輕率地判斷他人的私生活，真正的朋友關係應基於誠信和尊重，「任何關係都該真心相待，不論友情、愛情皆是，亦不該用輿論去輕率別人的感情。」