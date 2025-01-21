「辛巴來了！」百老匯原版演員降臨　台首次《獅子王》交響音樂會

記者蕭采薇／台北報導

「Hakuna Matata」經典動畫《獅子王》1994年上映以來已經31年，當年創下全球票房達10.84億美元並成為當時全球總票房收入最高的電影。除了劇情，艾爾頓強和提姆萊斯創作的歌曲更是功不可沒，《獅子王》動畫交響音樂會將首度在台灣登場，最特別的是邀請百老匯《獅子王》中飾演辛巴的實力派演員布拉德利吉布森（Bradley Gibson）親臨現場演唱。

▲百老匯《獅子王》中，飾演「辛巴」的布拉德利吉布森來台獻唱。（圖／MNA牛耳藝術提供）

布拉德利是百老匯最炙手可熱的新興演員，連續3年在百老匯的《獅子王》中飾演辛巴，更受迪士尼總部邀請，在獅子王30週年時特別回歸再次演出辛巴，除此之外也參演許多戲劇演出，像是Netflix的合夥人之路、電影熱戀彩虹島等。

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他透露《獅子王》是開啟他投入表演藝術的啟蒙電影，布拉德利說:「身為黑人演員去演繹一個非洲故事讓我獲得了更肯定的體驗。然而，《獅子王》最讓我感動的是，它讓我和媽媽之間建立了更深的連結，我記得我和媽媽在電影結束時都哭了，因為看到她和我小時候經歷過的同樣的情感浪潮。」

▲Bradly是目前炙手可熱的百老匯演員。（圖／MNA牛耳藝術提供）

身為百老匯中《獅子王》的主要演員，布拉德利透露所有曲目中，他最喜歡《Endless Nights》，因為新冠疫情爆發之後。歌詞中有一句「我知道黑夜終將結束，太陽終將升起」給予他很大的鼓舞。這場在台灣的演出中布拉德利將在開場時獻唱《Circle of Life》，搭配大螢幕上播放的電影動畫與長榮交響樂團現場演奏，相信會讓所有的經典瞬間都重新被勾起。

▲布拉德利吉布森透露，《獅子王》是開啟他投入表演藝術的啟蒙電影。（圖／MNA牛耳藝術提供）

《獅子王》自1994年上映以來，透過百老匯音樂劇、真人版電影等各種不同形式重新演繹過，但最讓人印象深刻的仍是1994年的動畫版本，主辦牛耳藝術表示，這場音樂會特別讓人期待，不只是音樂的精彩，還有它所承載的情感，60年代的觀眾，也許曾經陪伴自己的孩子一起看過這部動畫，如今，更是可全家一起重溫當年的感動。

▲《獅子王》電影+Live交響樂，將來台灣首演。（圖／MNA牛耳藝術提供）