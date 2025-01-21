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籃籃遭虧和三上悠亞換身份！脫口「赴日拍片」　巫苡萱幻想胡瓜拍吻戲

記者孟育民／台北報導

華視招牌綜藝節目《天才衝衝衝》推出初一特別節目《小龍添財衝衝衝》，一路從1/29（三）晚間八點一路陪大家樂呵呵過新年到午夜十二點，由徐乃麟、曾國城、張文綺、徐凱希、籃籃、巫苡萱共同主持。節目一開場請來韓國啦啦隊女神李多慧，為大家帶來精彩開場舞表演，向大家拜年送祝福。除了邀請到韓國啦啦隊女神李多慧外，還邀請到聶雲、潘若迪、杜詩梅、吳怡霈、阿龐、陳大天、張立東、林鶴軒、劉璇、博恩、林襄、笑笑，以及《火車來去》主演安心亞、鍾承翰、許孟哲一同來玩遊戲領紅包。

▲▼《天才衝衝衝》推出初一特別節目《小龍添財衝衝衝》 。（圖／華視提供）

▲《天才衝衝衝》錄製初一特別節目《小龍添財衝衝衝》，集結強大卡司。（圖／華視提供）

第一次在台灣過年的李多慧，被曾國城問到是否會想交台灣男朋友，李多慧表示，「當然囉！愛情是無國界的。」聽完後一旁男藝人張立東、潘若迪、阿龐紛紛毛遂自薦，遭李多慧無情拒絕：「好恐怖。」在進行「鴻運步步高」時，題目問到「最想跟誰拍吻戲」，巫苡萱毫不猶豫回答：「胡瓜。」讓兩位大哥徐乃麟和曾國城很吃味，曾國城說：「妳竟然對瓜哥有想法。」徐乃麟補刀：「原來妳都是這樣在節目上巴結別人的呀！」

▲▼《天才衝衝衝》推出初一特別節目《小龍添財衝衝衝》 。（圖／華視提供）

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▲李多慧帶來精彩開場。（圖／華視提供）

輪到張立東時秒答：「三上悠亞。」徐乃麟竟發問：「三上悠亞是誰？」眾人熱心幫忙解答，籃籃表示，三上悠亞真的有來台灣跳舞當啦啦隊。徐乃麟立馬潑冷水說：「那你們台灣的就會被排擠啦。」曾國城表示，不會啊，因為換籃籃要過去日本拍片了，籃籃接續說：「沒看過吧！要上映嘍！」

▲▼《天才衝衝衝》推出初一特別節目《小龍添財衝衝衝》 。（圖／華視提供）

▲籃籃遭虧高EQ回應 。（圖／華視提供）

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籃籃, 胡瓜, 綜藝大集合, 巫苡萱, 天才衝衝衝, 三上悠亞, 曾國城, 徐乃麟

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