《沙之花》李在濬「重逢小學初戀」結婚了！　低調完婚僅邀親友

記者張筱涵／綜合報導

南韓演員李在濬（李在俊）和小學時的初戀情人再度重逢並喜結連理，完成了屬於他們的童話般愛情故事。

▲李在濬結婚。（圖／翻攝自Instagram／leejj1020）



據韓媒《OSEN》報導，李在濬1月19日在首爾某地與圈外女友舉行了婚禮。婚禮因考量新娘隱私，僅邀請了雙方家人、親友及部分業界好友出席，包括與李在濬合作過電視劇《沙之花也有春天》的演員張東潤、李周昇及金寶羅等，齊聚祝賀這對新人。

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據悉，新娘是李在濬的小學同學，也是他的初戀情人。兩人於約2年前重逢後開始交往，並在相互信任與支持中走向婚姻，最終攜手步入人生新階段。

婚後，李在濬將一邊享受新婚生活，一邊繼續活躍於演藝事業，所屬經紀公司表示：「李在濬將帶來更多精彩的作品，請大家多多期待並支持。」

李在濬與初戀結婚的消息引發關注，他也因此加入了演藝圈與初戀修成正果的明星行列，包括車太鉉、吳正世及金泰宇等，這段相隔多年重逢的愛情，為大眾再添一則浪漫佳話。

出生於1990年的李在濬畢業於世宗大學舞蹈系，2013年憑藉SBS電視劇《醜小鴨大進擊》出道，此後參與多部知名影視作品，如電影《夜間飛行》、《愛上變身情人》，以及電視劇《戀愛操作團》、《The Lover》、《救救我》、《沙之花也有春天》等。