奎丁患甲狀腺結節「認了有變大」！　親吐心境變化：不再抱負面想法

記者黃皓瑋／綜合報導

網紅奎丁有著甜美臉蛋與火辣身材，在YouTube坐擁77萬訂閱者。她過去曾透露脖子檢查出結節（腫瘤），讓粉絲相當擔憂，目前仍持續就醫追蹤的她，昨（18日）透露最新病況，她坦言結節比上一次檢查時還要大，也分享了近期的心境變化。

▲奎丁親曝甲狀腺結節的最新病況。（圖／翻攝自Threads／zamy_ding）



奎丁昨日於Threads發文，談起近期的心境轉變，她表示已經不會再對「看醫生」這件事抱有負面想法，而是能夠轉念：「看醫生≠身體不好，看醫生=我很重視我的健康。」她也透露前天到眼科及新陳代謝科就診，檢查後發現脖子上的結節有變大的跡象，與前一次相比「大了0.4mm還是cm」，但所幸結節仍是良性，她也要粉絲先別擔心。

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▲奎丁提到自己不再對看病有負面想法。（圖／翻攝自Instagram／zamy_ding）



奎丁的貼文一出引發關切，有網友仍擔心表示「0.4cm有點大好不好～賣鬧」，不少網友則為她送上鼓勵和祝福：「至少不再忐忑不安了」、「希望妳的身體越來越好，越來越健康」、「丁健健康康的才能繼續拍好的影片給大家看」。

▼奎丁Threads貼文。（翻攝自Threads／zamy_ding）

