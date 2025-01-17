沒能參加劉家昌喪禮！　章立衡突「刪光臉書貼文」獨留咒罵文

記者劉宛欣／綜合報導

知名音樂人劉家昌於2024年12月2日癌逝，享壽83歲。他的兒子章立衡（原名劉子千）。在父親過世後，曾在社群發文表達震驚與困惑，他透露由於無法與劉家昌家人聯繫，未能見到父親的最後一面，甚至與劉家人發生了爭執，讓他感到無比痛心，數次公開與對方槓上，然而，這些情緒化的貼文目前已經被全部刪除。

▲章立衡突然將臉書大多數貼文刪除。（圖／翻攝自章立衡臉書）

最近，章立衡將臉書頁面上多篇與未能見到父親最後一面的相關貼文全數刪掉。特別是在2024年12月31日的跨年夜，劉子千發表了一則祝福新年的貼文，並上傳了一張火箭砲的照片，慶賀新年的開始。他清空了過去的大部分發文，只留下了2024年3月嗆聲假帳號的貼文，該舉動也被外界解讀為告別過去的恩怨，準備迎接新年。

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▲章立衡頁面僅留下少數貼文。（圖／翻攝自章立衡臉書）

章立衡在劉家昌逝世後，曾數度於臉書發文，最終仍未能參與父親喪禮，他最後表示：「既然這麼重要的事情可以用如此膚淺跟幼稚的理由來迴避，我只能表示明白與尊重。那就只能在這裡對父親說，一路好走。」最後屬名「兒子 劉子千叩輓」，此外還附上了自己的香港永久居留證，證件上可以看到他的名字仍是原名，似是想藉此來送別父親。