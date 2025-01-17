全職媽媽vs.職業媽媽誰比較累？　歐陽靖曝辛酸：誰說我沒辦法

記者蔡宜芳／綜合報導

女星歐陽靖在2022年與日籍丈夫離婚，目前獨自撫養4歲兒子新醬，經常分享育兒點滴。她15日對於「全職媽媽和職業媽媽哪個比較累」分享看法，自認答案是「無解」，也提到自己決定開始帶孩子去旅行的關鍵原因。

▲歐陽靖在離婚後獨力扶養兒子。（圖／翻攝自Instagram／imginoy）

歐陽靖表示，在自己家中，無論是開長途車、照顧孩子、料理家務，還是工作賺錢，幾乎所有的事都是由她一手包辦。歐陽靖坦言，這樣的生活曾讓她感到窒息，「但久而久之，我發覺自己學會了在水中韻律呼吸。現在，育兒的每一刻我都能找到放鬆的機會，也要感謝老天賜給我一個暖心又體貼的孩子。」

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歐陽靖提到，以前和熟識的家庭們一起出遊時，看到大家和樂又幸福，當時媽媽對她說：「可惜妳沒有老公換手沒辦法這樣跑…」但她回說：「誰說我沒辦法？」表示不願因為家裡少了一個人，就讓孩子的童年回憶變成二分之一，因此決定做2倍的事情，帶著孩子展開一場場旅行。

▲歐陽靖經常帶兒子出門玩。（圖／翻攝自Instagram／imginoy）

在這些一打一的旅行中，歐陽靖透露自己學會了如何控制壓力、維持體力，而兒子也學會了獨立與助人。她感慨地說，愛子新醬是自己人生中遇過最好的旅伴，每天晚上睡前，孩子都會抱著她說：「媽媽辛苦了，媽媽我愛妳！」並親吻她，「有趣的是…從來沒人教過他這麼做，我也不知道他這招是從哪裡學來的？」她也因此獲得滿滿的能量。