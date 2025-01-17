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藍委要砍23億預算！公視恐倒台　楊大正喊：我不能接受「請高抬貴手」

記者蕭采薇／台北報導

立法院國民黨團針對114年度總預算案，以報導偏頗、戲劇竄改歷史等原因，提案刪光文化部補助公視的23億元預算，此舉引起藝文界反彈。「滅火器」主唱楊大正17日出席音樂劇《火神的眼淚》記者會時，談及此事無奈表示：「我是不能接受啦，真的要請他們高抬貴手。」

▲楊大正要官員砍預算高抬貴手。（圖／記者蕭采薇攝）

▲楊大正喊話要砍預算的官員高抬貴手。（圖／記者蕭采薇攝）

楊大正先前就在社群上呼籲參與連署，公開反對立法院刪除公共電視年度預算，17日記者會上，他再次表明「希望決定預算的人三思而後行」。因為包含《火神的眼淚》、《聽海湧》等，都是台灣非常棒的戲劇作品，「這真的非常重要，影視人員大家都很認真，在各自的工作崗位上工作、彼此交流，影視產業慢慢進步。」

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楊大正表示：「我也看過《聽海湧》，是很棒的作品，希望大家交流，多一些善意的溝通。」認為不能因為立委個人認定的「偏離史實」，就大砍相關預算。事實上，《火神的眼淚》也是公視出品的戲劇，當年播出時也引起全民注重消防人員的人身安全的議題。

▲《火神的眼淚》音樂劇，（左起）王爲、周家寬、楊大正、方宥心、羅美玲、是元介。（圖／故事工廠提供）

▲《火神的眼淚》音樂劇卡司公開，（左起）王爲、周家寬、楊大正、方宥心、羅美玲、是元介。（圖／故事工廠提供）

楊大正擔綱音樂劇《火神的眼淚》男主角，飾演電視劇版劉冠廷角色「林義陽」，藝術總監黃致凱自曝劇本還沒創作時，就想到楊大正，「因為他的樂團叫『滅火器』嘛，不找他找誰！」也希望楊大正能為音樂劇帶來更多搖滾和熱血的元素。

除了楊大正外，《火神的眼淚》音樂劇卡司還包括方宥心、王為、周家寬、羅美玲和是元介，並由知名作曲家王希文操刀音樂，將消防題材以嶄新形式搬上舞台。方宥心回憶，自己對《火神的眼淚》影集情有獨鍾，曾經許願參與類似的職人劇作品，「這次能加入音樂劇是圓夢。」

▲《火神的眼淚》音樂劇，（左起）王爲、周家寬、楊大正、方宥心、羅美玲、是元介。（圖／故事工廠提供）

▲《火神的眼淚》音樂劇六位主演現場示範穿著消防衣。（圖／故事工廠提供）

不過方宥心也坦言，之前就耳聞作曲家王希文的歌曲難度高，坦言花很多時間練習。她與楊大正、羅美玲曾多次合作，再次攜手默契十足。她特別感謝羅美玲暖心之舉，「有次因為場地冷，羅美玲塞給我兩個暖暖包，那句『不可能你的手冰成這樣』讓我印象深刻！」

羅美玲現實生活只和楊大正相差5歲，卻在劇中演他媽，她笑喊自己在維基百科曝光的年齡都是真的，她也自曝自己是靠「留言」爭取到演出機會，「看到徵選消息直接在導演社群留言說『我想演』，沒想到真的實現了！」她坦言，能參與這麼知名的IP改編作品，對她而言是難得的機會，「尤其是《火神的眼淚》這樣的劇本，真的是要我演什麼都行！」她也對如何在舞台上重現火場場景充滿期待。

▲《火神的眼淚》音樂劇，（左起）王爲、周家寬、楊大正、方宥心、羅美玲、是元介。（圖／故事工廠提供）

▲《火神的眼淚》音樂劇六位主演，現場示範勤務射水。（圖／故事工廠提供）

為在劇中飾演電視劇版温昇豪的角色「邱漢成」，周家寬則飾演電視劇版林柏宏的角色「張志遠」，他表示也曾在音樂劇《怪胎》裡面飾演林柏宏角色，直呼和林好有緣，現場更被封「劇場版林柏宏」。王為則和方宥心現實中是夫妻，看到老婆和楊大正演CP，王為笑說：「他們不是第一次搭，我習慣了，而且這是工作嘛！」《火神的眼淚》音樂劇將於4月27日起在北中南三地巡迴演出，購票詳洽TixFun。

 

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滅火器, 火神的眼淚, 楊大正, 方宥心, 王為, 周家寬, 羅美玲, 是元介

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