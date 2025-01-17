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張學友突宣布「台灣連唱12場」 將採實名制　不止台北…場次全曝光

記者蔡琛儀／台北報導

「歌神」張學友去年5、6月在台北小巨蛋開唱，讓不少歌迷回味無窮，而他今宣布「2025 張學友60＋巡迴演唱會高雄站、台北站」將在年後啟動，3月28至30日連續3天在高雄巨蛋演出，緊接著4月4至6、11至13日連續兩個週末移師台北小巨蛋繼續開唱。

▲▼張學友「60+」巡迴演唱會台北場最終場。（圖／JDS提供）

▲張學友3月起將返回台灣開唱。（圖／JDS提供）

去年張學友因病不得已緊急停辦了3場演出，對此他再次為因取消演出而為大家帶來的不便致歉，並對手持當天取消場門票等待至今的歌迷朋友表示衷心感謝，將全力以赴把演唱會做好以答謝大家的支持和耐心等待。

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主辦單位超級圓頂決定，去年因病延期的3場演出，將於4月18至20日補辦，安排如下：原 2024/6/7(五)場次，平移至4/18(五)補辦；原2024/6/8(六)場次，平移至4/19(六)補辦；原2024/6/9(日)場次，平移4/20(日)補辦。持有2024/6/7～9日場次票券的觀眾朋友，可以原票券按照相同座位入座。

此外，為了盡最大可能讓期待張學友演出已久的歌迷朋友可以以票面價格買到門票，主辦單位決定高雄站3場及台北6場新場次的門票將採「實名制」方式售票，開賣時間與票價將於農曆年後在KKTIX公布，請密切關注主辦單位「超級圓頂」FB粉絲頁和IG。

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