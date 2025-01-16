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「甜茶」提摩西夏勒梅演搖滾詩人　90秒巴布狄倫上身…拍攝秘辛曝

記者黃庠棻／台北報導

《巴布狄倫：搖滾詩人》最新幕後花絮細數巴布狄倫的經典名曲，包括最令人耳熟能詳的〈變革的時代〉和〈答案在風中飄蕩〉，而狄倫獲得諾貝爾文學獎，其實都要歸功於他自己臨時起意、拜訪民謠歌手偶像伍迪蓋瑟瑞，從此成為以音樂主宰文化的搖滾詩人，導演詹姆士曼格滿懷敬意地說「巴布狄倫寫出上個世紀最具代表性的多首歌曲！」

▲《巴布狄倫：搖滾詩人》由提摩西夏勒梅主演。（圖／探照燈影業提供）

▲《巴布狄倫：搖滾詩人》由提摩西夏勒梅主演。（圖／探照燈影業提供）

飾演強尼凱許的《羅根》男星波伊德霍布魯克，直呼對於狄倫的歌詞和詞曲創作相當著迷，本片音樂執行製作尼克巴克斯特闡述「狄倫的每段音樂表演都極度寫實、深具寓意、具故事性又人物鮮明。」飾演瓊拜亞的莫妮卡巴巴羅也對狄倫深表崇敬「他寫的歌都對於當時發生的事直言不諱。」「甜茶」提摩西夏勒梅則有感而發地說「巴布狄倫不會讓自己被侷限，對於如我這樣的年輕表演者深具啟發性！」

▲《巴布狄倫：搖滾詩人》由提摩西夏勒梅主演。（圖／探照燈影業提供）

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▲《巴布狄倫：搖滾詩人》由提摩西夏勒梅主演。（圖／探照燈影業提供）

英國學院電影獎在台灣時間昨（15）晚甫公佈入圍名單，《巴布狄倫：搖滾詩人》一如預期榮獲最佳影片及男主配角等六項大獎提名，在日前公佈的美國演員公會獎提名中，亦橫掃傑出整體演出、傑出男主角（提摩西夏勒梅）、傑出女配角（莫妮卡巴巴羅）和傑出男配角（艾德華諾頓）四項大獎提名，詹姆士曼格也錦上添花挺進美國導演公會獎入圍名單，獲得三大指標電影獎背書，奧斯卡獎季呼聲超高。

▲《巴布狄倫：搖滾詩人》由提摩西夏勒梅主演。（圖／探照燈影業提供）

▲《巴布狄倫：搖滾詩人》由提摩西夏勒梅主演。（圖／探照燈影業提供）

令提摩西夏勒梅成為準奧斯卡影帝入圍者的精彩表演，被譽為口琴、吉他和模仿唱腔樣樣難不倒。音樂總監史蒂芬吉吉奇大讚他「他從頭到尾學會一切，真的非同凡響！」身兼製片的提摩西自己則興奮解釋由演員親自現場演唱「現場演唱對我而言非常重要，因為這就是本片的靈魂。」

從2020年疫情爆發起，《巴布狄倫：搖滾詩人》的製作時程大為延宕，但也讓提摩西夏勒梅獲得更多瞭解狄倫的時間，最終甚至能在90秒內搖身一變成為狄倫本尊。《巴布狄倫：搖滾詩人》將於2025年1月24日（五）農曆春節開春第一檔樂動大銀幕。

▲《巴布狄倫：搖滾詩人》由提摩西夏勒梅主演。（圖／探照燈影業提供）

▲《巴布狄倫：搖滾詩人》由提摩西夏勒梅主演。（圖／探照燈影業提供）

以充滿活力的音樂圈和動盪的文化劇變為背景，一個神祕的19歲男孩帶著吉他和非同小可的才華，從明尼蘇達來到紐約西村，注定要改變美國音樂的軌跡。隨著在成名過程中建立起最親密的關係，民謠音樂的變化也逐漸令他感到躁動不安，並且拒絕被定義，最後做出一個極具爭議的選擇，為全球文化帶來顛覆性的影響。

提摩西夏勒梅在詹姆士曼格執導的《巴布狄倫：搖滾詩人》中飾演巴布狄倫，並負責演唱，本片講述了史上最具標誌性的創作歌手崛起背後那振奮人心的真實故事。

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提摩西夏勒梅, 巴布狄倫

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