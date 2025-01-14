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小嫻嘴裂「別因受傷就停止微笑」　半年前摔倒爆血送醫

記者王靖淳／綜合報導

女星小嫻（黃瑜嫻）近年回歸學生身分，考上屏東大學音樂系，平時不忘透過社群與粉絲分享生活，去年6月才因不慎跌倒而讓門牙咬破嘴巴、緊急送醫縫合傷口的她，最近發文提到該舊傷，有感而發表示：「不要因為受了傷就停止微笑。」

▲▼小嫻。（圖／翻攝自Facebook／小嫻黃瑜嫻）

▲小嫻會在社群分享生活。（圖／翻攝自Facebook／小嫻黃瑜嫻）

小嫻提到，儘管她的臉上有著明顯的傷疤，但她仍堅持帶著微笑面對生活，「有看到我嘴唇下方的傷疤嗎？不要因為受了傷就停止微笑。」展現她的樂觀態度，還鼓勵大家即使在受傷後也不應該停止微笑。小嫻透露該疤痕是如何在日常生活中逐漸癒合，並表示每當她微笑或唱歌時，傷疤都會因拉扯而感到些許不適，這種感覺對她來說是種進步的提醒。

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小嫻用日常的小挑戰來激勵自己，她相信不管遇到什麼困難，時間都會帶來治療和改善，「這些拉扯都在提醒我『加油！越來越好了！』」最後，小嫻反思過去半年的時光，感慨時間的迅速流逝，她呼籲粉絲們要珍惜每一刻，勇敢地追求自己的夢想和願望，「半年了，一眨眼，好像只有半天那樣，趕快把握時間做自己想做的事吧！」

▲▼小嫻。（圖／翻攝自Facebook／小嫻黃瑜嫻）

▲小嫻去年6月跌倒受傷。（圖／翻攝自Facebook／小嫻黃瑜嫻）

事實上，小嫻去年6月才發文透露，她在屏東參加活動期間，因為拉窗簾時不小心跌倒，導致下巴強烈撞擊而受傷。她表示事故發生在早上，當時因為陽光太亮起床去拉窗簾，卻不慎跌倒，導致嘴巴受傷和牙齒受傷。事故發生後，她緊急前往屏東基督教醫院接受治療，為此她強調，即使受傷也堅持參加當天的公益活動，不過也坦言身體感到不適和疼痛。

最後，小嫻在文末向合作夥伴和粉絲深表歉意，因為她的粗心導致多項工作和活動需要延期。她承諾將努力恢復健康，並感謝所有關心她的人，「我會努力好起來，謝謝大家的關心，希望每個人都平安健康。」此外，小嫻也提到自己將需要時間來適應佩戴牙齒維持器的生活，並希望大家能夠諒解她暫時的不便。

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