陳詩媛二度發聲：我沒提離隊！　IG藏頭詩釣出王齊麟曖昧回應

記者王靖淳／綜合報導

樂天女孩人氣成員陳詩媛（十元）宣布離隊，消息曝光後引發外界關注，她事後透過社群發文感性發聲，除了被抓包疑似有藏頭詩「沒自願離隊」之外，未婚夫王齊麟的曖昧回應也掀起討論。然而，陳詩媛稍早二度發聲強調：「我沒有自己提出離隊。」

▲陳詩媛宣布離開樂天女孩。（圖／翻攝自Instagram／10yuan.0424）

陳詩媛澄清有關其離隊的報導與實際情況有所出入，並希望透過此次發言釐清事實。她指出，自己並非主動提出離開球隊，而是在與球團多次討論後，基於雙方的整體規劃與實際考量，共同做出了這一決策，「我沒有自己提出離隊，但雙方在考量過程中有不同想法，是基於我和球團的整體規劃與現實因素而做出的決定。」為此她表示感謝大家對她的持續關注與支持，「感謝大家對我的關心。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲陳詩媛IG限動發聲澄清。（圖／翻攝自Instagram／10yuan.0424）

事實上，陳詩媛稍早才在社群感性發文，她特別感謝球團和廣大粉絲對她的支持和愛護，這段經歷對她來說充滿難忘的回憶和學習，同時也坦言，儘管內心不捨，但她表示理解並尊重球團的決定，希望美好回憶能留在粉絲們的心中。最後，陳詩媛承諾將帶著與隊友共同創造的回憶繼續前行，並努力成為更好的自己。值得一提的是，未婚夫王齊麟發現貼文中疑似有藏頭詩「沒自願離隊」，暗示他對女友離隊背後情感的理解和支持，掀起不小討論。

▲王齊麟回應陳詩媛貼文。（圖／翻攝自Instagram／10yuan.0424）