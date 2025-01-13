住婆家「睡相太差」尪1舉動超貼心！陳子玄婚後2年變了：人是互相的

記者潘慧中／綜合報導

陳子玄2023年底驚喜宣布再婚，與交往半年的圈外男友正式登記，喜獲許多祝福。事隔1年多，她13日在社群網站有感而發地說：「結婚後我學會了『等門』這件事⋯⋯。」

▲陳子玄吐露婚後兩年的轉變。（圖／翻攝自Instagram／ larachen1124）



陳子玄透露她其實是不好入睡且淺眠的人，因此老公若晚下班，一舉一動都會變得靜悄悄，「在家不穿拖鞋、在客聽不開燈、看電視轉靜音，洗頭髮不吹頭髮或是跑到後陽台去吹頭髮，連吃宵夜都會躲到廚房吃（怕塑膠袋的聲音太大）。」

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最讓陳子玄不好意思的是，老公進房後若發現她將棉被捲在身上，還會乾脆不蓋被子睡覺，深怕拉開棉被就吵醒她，「以前住在婆家的時候，曾經有因為我睡相太差讓先生沒位置，他怕移動我把我吵醒，直接不蓋被子睡在木頭地板上⋯⋯。」

▲陳子玄稱讚老公超貼心。（圖／翻攝自Instagram／ larachen1124）



發現先生的種種貼心舉動後，陳子玄現在都會等對方回家，無論要等到多晚，並送上一個溫暖擁抱，「因為老江我也變成一個可愛的貼心鬼了，人是互相學習的。」

陳子玄IG全文：

生日快樂～江先生

結婚後我學會了「等門」這件事⋯⋯。

我是不好入睡又淺眠的人，

如果先生比較晚下班，我睡著了⋯⋯

他怕把我吵醒，就會跟小偷一樣，

在家不穿拖鞋、在客聽不開燈、看電視轉靜音，

洗頭髮不吹頭髮或是跑到後陽台去吹頭髮，

連吃宵夜都會躲到廚房吃（怕塑膠袋的聲音太大）⋯

最讓我不好意思的是，先生進房間睡覺的時候，

如果發現我把棉被捲在身上（跟壽司一樣），

他會怕拉開棉被把我吵醒，會乾脆不蓋被子就睡了

以前住在婆家的時候，

曾經有因為我睡相太差讓先生沒位置，

他怕移動我把我吵醒，

直接不蓋被子睡在木頭地板上⋯⋯

我發現了他貼心的行為後，

現在無論他多晚下班我都會等他回家，

然後再給他一個抱抱

#因為老江我也變成一個可愛的貼心鬼了

#人是互相學習的

江先生生日快樂 請繼續好好的愛我喔