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女團「ELL＆s」校園辦千人見面會　粉絲感動淚崩場面溫馨

記者許逸群／台北報導

女團 「ELL&s」再度展現超高人氣！她們上週受邀參與僑泰高中的校唱活動後，因太多同學熱烈反應，並敲碗希望她們再度蒞臨，ELL&s特別配合學校安排了一場校內粉絲見面會。現場吸引近千位學生粉絲到場，將活動中心擠得水洩不通，充分展現她們的魅力。

▲▼女團 「ELL&amp;s」出席校園活動。（圖／KJM娛樂提供）

▲▼女團 「ELL&s」舉辦校園見面會展現高人氣。（圖／KJM娛樂提供）

▲▼女團 「ELL&amp;s」出席校園活動。（圖／KJM娛樂提供）

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見面會現場氣氛熱烈，ELL&s 不僅帶來多首精彩演出，還與同學們進行互動遊戲，讓全場尖叫聲此起彼落。特別是參與互動遊戲的同學，有人因激動與感動而落淚，場面溫馨又令人動容，展現了 ELL&s與粉絲間真摯的情感連結。

此外，ELL&s也受邀參與學校為高三學生舉辦的學測祈福活動。祈福儀式由校長温順德主持，在校內戰鼓隊壯闊的聲響中隆重展開。ELL&s以熱舞表演鼓舞士氣，隨後更親手以毛筆為高三各班書寫專屬的祈福春聯，為同學們送上真摯祝福。

▲▼女團 「ELL&amp;s」出席校園活動。（圖／KJM娛樂提供）

▲▼ELL&s參與學校為高三學生舉辦的學測祈福活動。（圖／KJM娛樂提供）

▲▼女團 「ELL&amp;s」出席校園活動。（圖／KJM娛樂提供）

ELL&s的用心令全校師生深受感動，活動結束後仍引發熱烈討論。ELL&s在活動後表示：「能夠與同學們一起度過這麼難忘的時刻，我們真的非常開心！希望大家在接下來的學業或生活中都能勇敢追夢，並帶著笑容迎接挑戰。」

這場校園活動不僅拉近了ELL&s與年輕粉絲的距離，也再次證明她們在年輕族群中的超高人氣與影響力。未來，ELL&s 將繼續以熱情與實力帶來更多令人感動的舞台，期待在更多校園與大家相見！

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