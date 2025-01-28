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過年超胖零食TOP6！冠軍「小小一顆熱量超高」　掌握6原則春節照樣瘦

記者陳芊秀／綜合報導

農曆春節期間，與親友相聚圍爐享用年菜，是傳統習俗不可或缺的一環，同時也在不知不覺中過量飲食，而常見的年菜如佛跳牆、雞湯、蹄膀、糖醋魚等，大多以油炸、油煎、糖醋或勾芡等方式烹調，一餐熱量高達2600大卡。而過年期間要如何吃了不發胖，《ETtoday星光雲》整理以下5個妙招，幫助大家吃得健康又無負擔。

▲▼圍爐,除夕,吃喝,晚餐,蔬菜。（圖／翻攝自pixabay）

▲過年與親友圍爐聚餐，健康吃有6妙招。（圖／翻攝自pixabay）

全穀根莖類均衡吃

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迎接過年準備的食材眾多，當吃到芋頭、南瓜、山藥及紅豆等全穀根莖類的食物，飯麵可以吃少一些，盡量以原型食物為主。而年節必備的的米糕，年糕、八寶芋泥等美食，因製作過程中通常添加大量油脂及糖分，建議適量享用。

大啖魚肉別忘了配蔬菜

▲▼炒菜,不沾鍋,料理,鐵氟龍,廚房,洗碗。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

▲過年大啖象徵好彩頭的料理，同時可以搭配蔬菜。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

年菜會吃到許多象徵好彩頭的食物，記得搭配蔬菜，例如吃蹄膀也可以搭配多一點筍絲。碰到份量較大的年菜如豬肋排、全雞等，除了親友共享也可以分成兩餐，盡量選擇天然食材替代加工類的臘肉及香腸，降低攝取不當添加物的風險。

蒸煮涼拌取代油炸糖醋

優先選擇脂肪含量較低的食材，如鮮蝦、海參、花枝、牛腱肉、雞肉等，魚料理可以用煎烤取代糖醋或油炸，準備佛跳牆時可以多放白蘿蔔，增加膳食纖維，也有飽足感。

選無糖取代含糖飲料

▲黃姓男子去年12月在桃園區某日式料理店用餐，排隊取餐時與女客起爭執，黃男飆罵女客還以熱紅茶、炸蝦等物潑向其臉部等處，女客事後報警提告。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲無糖飲料取代含糖量高的飲品。（圖／免費圖庫pixabay）

口渴時，喝白開水與無糖飲料是最健康的選擇。含糖飲料中通常添加大量糖分，過量攝取可能增加肥胖及糖尿病等疾病風險。因此，建議以白開水、無糖飲料或原味乳（如鮮乳、原味保久乳等）取代含糖飲品。

過年零食熱量高

春節零食百百款，而所有零食中，牛軋糖10克熱量達50卡，其次豬肉乾、牛肉乾或五香豆乾，10克也將近32至35卡，魷魚絲一份約2至3克熱量10卡。小朋友喜愛的水果軟糖6克熱量約25卡，牛奶糖5克熱量約21卡。建議可用當季水果減少零食的攝取量，又可以促進腸胃蠕動，增強免疫力。

走春當運動

▲旅遊，旅行，家族，拍照，自拍，合照。（圖／免費圖庫pixabay）

▲與家人親友外出走春，增加運動量。（圖／免費圖庫pixabay）

過年與親友相聚難免大魚大肉，同時也可以相約外出走春，散步、騎腳踏車，增加增加身體活動量，幫助消耗多餘熱量。

【你知道嗎？過年零食熱量】

▲過年零食熱量前6名。（圖／ETtoday製圖）

▲過年零食熱量前6名。（圖／ETtoday製圖）

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年菜, 過年飲食, 健康飲食, 走春

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