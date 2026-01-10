韋禮安宣佈了「今年確定要唱小巨蛋」！　曝將有1重大改變

記者蔡琛儀／台北報導

金曲創作才子韋禮安今（10日）在西門町出席美妝品牌見面會，他坦承自己其實很容易嘴唇乾燥、甚至脫皮，因此平時護唇膏幾乎不離身，尤其在演出或工作前，更會特別注意唇部的保濕狀態。「只要嘴唇一乾，整個人看起來就會比較沒精神。」為了保持柔嫩潤澤的嘴唇，還在家跟老婆一起試用產品。

▲韋禮安。（圖／媚比琳提供）

韋禮安表示，2026年對自己而言，是很重要的一年，除了即將推出全新EP《Love Wei Back Vol.2》之外，也將重返小巨蛋開唱，演唱會預計會在今年上半年舉行。問起這次的演唱會上是不是會走唱跳歌手路線？韋禮安笑答，為了取悅老婆，自己日常其實很常亂唱亂跳，自虧沒有舞齡，頂多只能說是「蠕動齡」。

不過今年為了準備演唱會，韋禮安表示會很認真地跟老師上課練舞，笑稱2026年自己一定會盡力把所有「蠕動」的精華都貢獻出來，同時也帶給大家歡樂和好音樂。問及即將到來的情人節與生日計劃，韋禮安笑說，自己其實情人節過得蠻一般，反而習慣把浪漫放在日常生活裡。

他舉例，比如毫無來由地買花，或是在沒有工作的時候，偷偷去買太太喜歡的甜點，送到她公司給她一個小驚喜，或在出門前，送她顏色很美的唇膏，自己特別喜歡兩個人天天都可以是情人節的感覺。至於再接下來的生日，自己今年最大的生日願望相望安安靜靜、不受打擾地和身邊喜愛的家人一起度過一天。