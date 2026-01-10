金唱片／偶像埋頭苦寫！趙雨凡、ZB1、ATEEZ好忙　仔細看是繁中告白

記者吳睿慈／台北報導

南韓一年一度金唱片頒獎典禮迎來40週年，今年移師到台北舉辦，10日在臺北大巨蛋開演，現場吸引3.3萬人到場。由於活動形式是頒獎典禮，團體必須坐在台上觀禮，主辦單位也貼心發送每個團體一本大型寫生簿，ATEEZ、CORTIS都活用該本筆記本，不時對著觀眾互動，模樣超可愛。

▲趙雨凡透過寫字與粉絲互動。（圖／翻攝自Disney+）



[廣告]請繼續往下閱讀...

▲LE SSERAFIM活用寫生簿與觀眾互動。（圖／Disney+提供）



金唱片主辦單位安排團體輪流上台觀禮，稍早 ATEEZ 旼琦拿起筆記本仔細地寫字，可愛地翻給台下粉絲看，引發一陣尖叫聲浪，他身旁的潤浩也跟著加入互動陣營，頻頻揮手、比手勢，忙著與觀眾熱情交流。除了 ATEEZ 與台下互動頻繁，CORTIS 成員趙雨凡同樣成為焦點，被拍到全程低頭認真寫字，透過筆記本隔空向粉絲傳達心意，另外，ZB1的韓彬也用繁體中文寫「我愛你」，暖心舉動讓現場氣氛更加熱絡，也展現偶像們貼近粉絲的一面。

▲ZB1韓彬寫繁體中文。（圖／讀者提供）



金唱片頒獎迎來40週年，本年度邀來眾多重磅團體，陣容包括ALLDAY PROJECT、ARrC、ATEEZ、BOYNEXTDOOR、Close Your Eyes、CORTIS、ENHYPEN、IVE、izna、BLACKPINK成員JENNIE、KiiiKiii、LE SSERAFIM、MONSTA X、NCT WISH、Stray Kids、TWS、ZEROBASEONE、ZOZAZZ 等18組年度精彩陣容。

典禮由成始璄、文佳煐擔任主持人，蔡依林、許光漢首次參與盛會，人氣男神安孝、邊佑錫、宋仲基特地飛來擔任頒獎嘉賓。