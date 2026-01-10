沈玉琳抗癌5月住院治療　「詹惟中探病」揭他最新近況

記者王靖淳／綜合報導

藝人沈玉琳去年7月傳出身體不適，緊急住進台北內湖三軍總醫院，後來證實罹患白血病（俗稱血癌），目前正在積極治療當中。為此，命理師詹惟中最近也在臉書發文，透露自己有到醫院探望對方。

▲詹惟中發文透露自己去探病沈玉琳。（圖／翻攝自Facebook）

詹惟中透露，最近某天下午他特地前往醫院探望沈玉琳，結束探視行程後，詹惟中晚上緊接著與好友聚餐。面對新的一年剛開始，他似乎也因身邊發生的種種事情而有所感觸，在貼文中堅定地寫下「感覺新的一年要更加努力！！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

詹惟中也在文中感性地分享，生命中總會出現一些「很奇怪的變化」，周遭親友際遇各不相同，「有人生病了，我們關心他；有人當爸爸了，我們為他高興」，也有人事業蒸蒸日上令人羨慕，甚至體悟到「有的人在享受孤單也是一種快樂。」

▲詹惟中發文透露自己去探病沈玉琳。（圖／翻攝自Facebook／詹惟中就是愛算命）



面對各種轉折，詹惟中引用了俗諺「山不轉路轉」來勉勵自己與粉絲，同時也坦言自己其實已經「忍耐蟄伏了近10年」，對於接下來的運勢走向相當看好，直言「我的未來10年我自己很看好！！未來再怎麼好，還是要靠自己努力去做。」