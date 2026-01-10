金唱片場內曝光！這區粉絲賺到　大勢團ENHYPEN、ATEEZ面對觀眾坐

記者吳睿慈／台北報導

南韓一年一度金唱片頒獎典禮迎來40週年，今年移師到台北舉辦，10日在臺北大巨蛋開演。典禮於10日下午5點半準時開始，主辦單位在活動開場時介紹本日卡司，當旁白喊到許光漢時，全場4萬人熱情尖叫，為盛典揭開序幕。

▲金唱片場10日在臺北大巨蛋登場。（圖／讀者提供）



金唱片頒獎典禮10日盛大展開，由於活動形式是頒獎典禮，團體必須坐在台上觀禮，稍早LE SSERAFIM、ENHYPEN、ATEEZ、Stray Kids等陸續上台，就在面對舞台的左側，大咖團體面對觀眾坐好，令粉絲直呼「這個位置賺到」、「沒想到偶像就在眼前」。

金唱片頒獎典禮於晚間5點半展開，由ZEROBASEONE成韓彬、章昊帶來精彩的開場演出，緊接著，旁白開始號名每位出席的嘉賓，最後由主持人成始璄、文佳煐站上舞台，為節目開場。

▲金唱片歌手就坐在觀眾正前方 。（圖／讀者提供）



金唱片頒獎迎來40週年，本年度邀來眾多重磅團體，陣容包括ALLDAY PROJECT、ARrC、ATEEZ、BOYNEXTDOOR、Close Your Eyes、CORTIS、ENHYPEN、IVE、izna、BLACKPINK成員JENNIE、KiiiKiii、LE SSERAFIM、MONSTA X、NCT WISH、Stray Kids、TWS、ZEROBASEONE、ZOZAZZ 等18組年度精彩陣容。

典禮由成始璄、文佳煐擔任主持人，蔡依林、許光漢首次參與盛會，人氣男神安孝、邊佑錫、宋仲基特地飛來擔任頒獎嘉賓。Disney+做為全台唯一獨家擁有直播與回放的平台，不僅與TVBS歡樂台同步轉播，並在典禮結束後直接提供完整重播服務，直播結束即可讓粉絲隨時回看紅毯、頒獎時刻、舞台演出等精彩橋段。

