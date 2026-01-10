金唱片／ALLDAY PROJECT髮型太前衛！仔細一看⋯粉絲驚：密集恐懼勿看

記者吳睿慈／台北報導

南韓一年一度金唱片頒獎典禮迎來40週年，今年移師到台北舉辦，10日在臺北大巨蛋開演。典禮於10日下午5點半準時開始，人氣團體ALLDAY PROJECT拿下「BEST DIGITAL SONG」獎，5位成員可愛地在白紙上寫著粉絲的名稱「DAY1」，對粉絲傳達心意。

▲▼Tarzzan造型超前衛，頭髮上全是密密麻麻的髮夾。（圖／Disney+提供）



ALLDAY PROJECT拿下「BEST DIGITAL SONG」獎，5位成員可愛地在白紙上寫著粉絲的名稱「DAY1」，對粉絲傳達心意。Woochan感性致謝：「可以站在這麼大的舞台感到很感慨、激動，我們還不太習慣這種大舞台，但多虧粉絲，讓我們有享受於其中，我們會努力成為努力的ALLDAY PROJECT。」

▲ALLDAY PROJECT帶來精彩演出。（圖／讀者提供）



特別的是，Tarzzan出道以來造型多變，10日更是以滿頭銀色髮夾的前衛造型現身，看得粉絲驚訝不已，也有人笑喊「密集恐懼症的人不能看」。