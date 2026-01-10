薔薔被誤認「柬埔寨斷腿女網紅」　本尊傻眼：根本不是我好嗎

記者王靖淳／綜合報導

大陸一名20歲女網紅Umi日前被男友騙到柬埔寨，結果被發現一身重傷在街頭流浪，消息曝光後引發各界關注，甚至有網友開玩笑表示，這名女網紅長得神似女星薔薔。為此，薔薔今（10）日拍短片發聲了！

▲薔薔。（圖／翻攝自Instagram／chialing_maze）



面對被部分網友誤會在柬埔寨遭打斷腿，薔薔親自出面闢謠，她無奈地表示：「那才不是我好不好」，並解釋自己因為先前曾去過柬埔寨拍影片，所以對當地情況算是略知一二。為了釐清真相，她甚至還透過關係調查該女網紅，並透露，自己有請搜救團隊去搜救那位當事女子，據了解，該女子其實是在當地一個名為西港王府的嗨場（娛樂場所）上班的工作人員。

▲薔薔拍短片澄清。（圖／翻攝自Instagram／linchialing_maze）

薔薔指出，對方疑似是因為後來失業沒有工作，在情緒不穩定的情況下「每天自己吸毒」，導致最後身體與精神狀況都「吸壞了」，才會有後續的狀況傳出。雖然這是一場誤會，但薔薔也公開對那位受傷的女子喊話，「希望她可以早日康復好嗎」，並再次強調「讓大家知道那不是我。」

▲薔薔拍短片澄清。（圖／翻攝自Instagram／linchialing_maze）

接著，薔薔分享，自己竟然還收到一些「江湖兄弟」傳來的訊息，著急地詢問她是不是真的在柬埔寨出事了，甚至還有「幾個白癡兄弟說要來救我。」面對這些關心，薔薔忍不住開啟吐槽模式，直言對方現在才要行動根本來不及，大罵：「現在救也太慢了吧，超爛的！」最後她也不忘再次叮嚀所有關注她的人：「注意哦，根本不是我好嗎！」

