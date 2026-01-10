ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
金唱片／CORTIS把跑步機帶上台！跑起來還是超會唱　3萬人嗨爆

記者吳睿慈／台北報導

南韓一年一度金唱片頒獎典禮迎來40週年，今年移師到台北舉辦，10日在臺北大巨蛋開演。典禮於10日下午5點半準時開始，「新人怪物」CORTIS帶來第一首歌演出，他們把跑步機帶上舞台，5位成員不疾不徐唱著快歌，實力、外貌兼具。

▲▼CORTIS（圖／讀者提供）

▲CORTIS稍早把跑步機帶上台。（圖／讀者提供）

CORTIS以新人之姿首次站上金唱片頒獎典禮舞台，他們把跑步機帶上舞台，5位成員當場跑起來，讓4萬觀眾見證他們的時力，氣氛嗨到最高點。

▲▼CORTIS（圖／讀者提供）

▲CORTIS站在跑步機上唱歌 。（圖／讀者提供）

金唱片頒獎典禮10日盛大展開，由於活動形式是頒獎典禮，團體必須坐在台上觀禮，稍早LE SSERAFIM、ENHYPEN、ATEEZ、Stray Kids、BOYNEXTDOOR等陸續上台，就在面對舞台的左側，大咖團體面對觀眾坐好，令粉絲直呼「這個位置賺到」、「沒想到偶像就在眼前」。

金唱片頒獎典禮於晚間5點半展開，由ZEROBASEONE成韓彬、章昊帶來精彩的開場演出，緊接著，旁白開始號名每位出席的嘉賓，最後由主持人成始璄、文佳煐站上舞台，為節目打開。

