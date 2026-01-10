ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
許效舜難過曹西平驟逝　馬年要好好把握珍惜家人

記者葉文正／台北報導

文化總會製作、三立電視與公視台語台首播的春節特別節目《2026 WE ARE 我們的除夕夜》（下稱《WE ARE》），今日正式錄影，演出藝人苗可麗、ARKis、HUR+，以及連續四年擔綱主持的吳姍儒Sandy一同亮相，許效舜難過曹西平驟逝，也告訴大家馬年是機會年，要好好把握。

▲苗可麗許效舜與李千娜參加除夕節目錄影。（圖／文總提供）

▲李千娜參加除夕節目錄影，辣露美背。（圖／文總提供）

文化總會也預告，今年節目共規劃10個主題單元、32組藝人、47位運動選手與超過600位青年學子，從音樂、綜藝到跨界演出，陪伴觀眾一路守歲迎新年，保證精彩得連轉台的機會都沒有！

▲苗可麗許效舜與李千娜參加除夕節目錄影。（圖／文總提供）

▲苗可麗（左起）許效舜與李千娜參加除夕節目錄影。（圖／文總提供）

許效舜，《WE ARE綜藝夜總會》主題不只唱經典、拚歌藝，更加入訪談、即興互動與喜劇橋段，讓整場演出充滿人情味與年節熱鬧感，也成功把「除夕夜一定要全家一起看」的氛圍拉到最滿，成為今年《WE ARE》最具娛樂感、最容易讓人邊看邊笑的亮點單元。

▲苗可麗許效舜與李千娜參加除夕節目錄影。（圖／文總提供）

▲苗可麗也是性感現身。（圖／文總提供）

苗可麗與許效舜登場便互虧鬥嘴，迅速炒熱現場氣氛，合唱〈雙人枕頭〉掀起首波高潮。隨後羅時豐接力登台，連唱兩首、魅力全開，還被許效舜笑虧「馬年卻一直叫牛唱歌」。去年因金鐘表演成為「流量王」的他，羅時豐人氣持續攀升，變成「六塊肌歐巴」，成功吸引大量年輕觀眾，他也自嘲走老運、宛如有福報。接著台語金曲環節接連登場，李千娜穿著水鑽流蘇短裙性感演唱〈心花開〉，羅時豐、孫淑媚與苗可麗合唱〈海波浪〉引爆全場；孫淑媚更帶舞群演出〈心愛的別走〉，最後以五人大合唱〈無言的結局〉完美收尾。

苗可麗、李千娜、許效舜三人過年齊聚，互動自然又溫馨。許效舜笑稱過年身邊有「兩大女神」，也誇李千娜身材與健康狀態維持得極好，三人展現私下好交情，氣氛輕鬆歡樂。聊到過年紅包與生活觀，許效舜分享自己紅包金額超過六位數，認為該給晚輩養成儲蓄習慣，「該花的時候也要捨得花，但要懂得存」，強調要建立好的生活與用錢模式；他也感性表示，金錢只是緣份的盈餘，家人與健康才是不可逆、錯過就不再。

許效舜在訪問中也大談馬年運勢，他大方分享自己的守財偏方，是把財神爺請回家；還笑說看到李千娜保持這麼好，真是替苗可麗擔心，之後又說帶點油比較好，希望大家都把身體照顧得很好，還有新電影，我有新的電影，跟李銘順還有李國煌合作，尋找到人生樂趣，自己家裡的長輩都回去了，包紅包是希望兄弟姊妹跟小朋友過年有儲蓄的習慣，希望大家過年過節要注意使用荷包的方法，總數大概要包幾十萬元。

許效舜也希望大家在馬年抓到好的能量，建議屬鼠的千娜去點光明燈安太歲，去年蛇年來說，有很多算計，馬年是機會年，可以好好把握，「所以我直接把財神爺請到我家。健康親情不能等，看到曹西平突然離去，提醒大家要去健檢，之前他在節目還是照跳照唱，那個聲音還環繞在我耳邊，要珍惜每一次地當下，一定會找時間去靈堂看他。」

苗可麗也透露她過年期間，會到處去拜財神廟，也會在家裡放開運紅包，用以招財，基本上今年就是陪家人守歲，因為媽媽今年過世，自己對於生死看得很透徹，所以很珍惜跟家人的相處，也把這個理念帶給大家。

李千娜事業運與家庭都很穩定，她也建議大家，新的一年要去存錢，設定某一年某一天要去存（一般來說是立春），到銀行存下168元，才會衍生更多錢財。

