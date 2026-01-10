徐若瑄半夜洗澡「蓮蓬頭突炸開」　嚇壞曝過程：估計肋骨會斷

記者王靖淳／綜合報導

女星徐若瑄今（10）日在社群限動發文透露，昨天半夜準備洗澡時，浴室牆壁裡的水管竟無預警炸開，強大的衝擊力導致整根蓮蓬頭也跟著噴飛，場面相當混亂，讓她當場嚇得驚呼：「尬的！」所幸當時她剛好沒有站在出水處的正前方，否則後果不堪設想。

▲徐若瑄。（圖／翻攝自Instagram／vivianhsu.ironv）

徐若瑄在限動還原事發經過，她形容那道強力水柱若近距離噴到身上，「估計肋骨會斷，頭也會被砸到，我立即壓住銀色淋浴柱關水。」經歷瞬間的驚嚇後，徐若瑄當下腦海中浮現的第一個念頭，是慶幸這件事不是被兒子遇到，並感性地向老天爺祈禱致謝：「謝謝您，讓它是發生在我身上。」

▲徐若瑄深夜浴室驚魂。（圖／翻攝自Instagram／vivianhsu.ironv）

徐若瑄解釋，還好這起意外不是發生在晚上10點兒子洗澡的時段，因為洗澡通常是最放鬆的時刻，如果換作是年幼的孩子遇到這種突發狀況，肯定會來不及反應，屆時受傷的後果恐怕不堪設想。直到事後回想，徐若瑄坦言心情仍是驚魂未定，同時也有感而發表示：「睡前跟天講好了，如果註定要有什麼，請讓我代他」，並在文末提醒大家，在家也務必要注意安全。