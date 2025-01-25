記者劉宜庭／綜合報導

擁有理想中的家，是許多人心中的願望。然而，在房價持續飆升的現代社會，買房對大多數人來說可能只是遙不可及的夢想。但對於收入不菲的演藝圈明星而言，他們的豪宅不僅體現出身價驚人，更在設計與裝潢上展現出獨特的品味與風格。這些明星的奢華居所，不僅內部設計精緻，還充滿個人特色，每每曝光都讓人驚嘆不已，成為眾人稱羨的焦點。

1.郭碧婷、向佐

郭碧婷與向佐於2019年步入婚姻殿堂，並在2020年10月迎來他們的寶貝女兒。作為新手父母，兩人受到向華強與陳嵐（向太）夫婦的全力支持，向太更特地飛到台灣陪伴郭碧婷坐月子，展現出滿滿的關愛與呵護。

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▲郭碧婷、向佐豪宅。（圖／翻攝自微博／向太）

除了親身陪伴，向華強與向太更以行動寵愛新婚夫妻，豪氣送上兩處價值各達6億元台幣的豪宅，分別位於北京與台北。向太曾公開位於台北信義區豪宅的內部細節，整體裝潢既奢華又優雅，窗外可一覽台北101的迷人景緻，並配有空中泳池，內部設計走簡約路線，但每處細節都充滿高級感，完美詮釋了「低調中的奢華」。

2.蕭敬騰

蕭敬騰於2017年3月豪擲2億元，入住位於南港的百坪豪宅「天開圖畫」。該建築共8層，包括地上6層與地下2層，總面積達1000坪，正對南港公園，後方更有17公頃的山林，環境清幽，隱密性極高，為其提供了絕佳的居住體驗。

▲蕭敬騰豪宅。（圖／翻攝自微博／《一條》）



為宣傳金曲獎活動，蕭敬騰曾大方開箱這座豪宅，只見從大門進入便能看到一座帶有小水池造景的庭園，令人耳目一新。室內設計更是奢華又具個性，客廳擺放了一架特製的紅色三角鋼琴，成為空間的亮點。此外，豪宅內還設有專屬的私人籃球場，而頂樓更規劃了一座無邊際的私人泳池，設計宛如頂級度假村，處處展現出他的生活品味與格調。

3.Ella

Ella（陳嘉樺）與丈夫賴斯翔結婚後，育有一個可愛的兒子「勁寶」，一家三口現居於台北市內湖區的高檔住宅「麗池會」。該住處估計市值上億台幣，展現了他們對高品質生活的追求。

▲ELLA豪宅。（圖／翻攝自Facebook／ELLA）

Ella曾大方分享自家的居家佈置，整體設計以溫馨與簡約為主，家具選用暖色調，營造出舒適的氛圍。室內亮點包括兩層樓高的落地玻璃窗，讓陽光充滿整個空間，還有一座優雅的夢幻旋轉樓梯，為家中增添了現代感與層次感。

4.周揚青

周揚青在32歲生日時，收到了來自父親的大手筆禮物——一棟豪華別墅。這座別墅內部設計極為講究，父親特意為她打造了一間星空主題的私人電影院，成為整個居所的亮點之一。

▲周揚青豪宅。（圖／翻攝自微博／周揚青）



別墅的客廳採開放式設計，空間寬敞且氣派，一樓與二樓相通的挑高結構，增添了整體的視覺效果與空間感。中心位置懸掛著一盞巨大的水晶吊燈，閃耀著奢華氣息，將這座豪宅的品味與格調完美展現。

5.周杰倫

周杰倫與昆凌於2015年以6.6億元購入台北市大安區的「和平大苑」頂層豪宅，這座位於38樓的樓中樓擁有268坪的空間，是該大樓唯一的特殊戶型。他們更將空中花園精心打造成360度的觀景平台，視野極佳，不僅能俯瞰整個台北市，連地標101大樓也一覽無遺。

▲周杰倫豪宅。（圖／翻攝自周杰倫、昆凌IG）



豪宅的大廳設計極為講究，耗資高達1億元，特別邀請義大利國寶級設計師Lorenzo Tondelli操刀。6米高的巨型水晶吊燈與石材雕刻等裝飾品，皆由義大利空運至台灣，為空間增添奢華感。昆凌曾在社群媒體分享周杰倫在家中教女兒彈鋼琴的溫馨畫面，家中寬敞且富麗堂皇的設計也因此曝光，讓粉絲一窺天王夫婦的豪宅生活。