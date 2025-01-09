李現二搭楊紫CP感升級！　認了「最愛脫衣過程」講完全場害羞了

記者黃庠棻／台北報導

LINE TV最新強檔陸劇《國色芳華》登場，由「童顏CP」楊紫、李現兩人二搭主演，將時空背景拉到大唐盛世，講述擅長培育牡丹的商戶之女何惟芳（楊紫飾）如何擺脫封建思維、利益婚姻，並靠自己的力量逆境翻身，與被稱作「天下第一貪官」（花鳥使）的蔣長揚（李現飾）組成匠人與投資人的絕妙搭檔，並在相知相惜中相愛，譜寫盛世繁華的勵志傳奇故事。

▲《國色芳華》由楊紫、李現主演。（圖／LINE TV提供）



楊紫、李現戲外談起二搭認了默契十足，但當談起印象最深刻的戲時，李現竟表示是大婚後幫楊紫脫去頭飾及衣服的過程，害羞講法一時間引發全場騷動，讓李現連忙澄清「不是，我想說的是狀態！」楊紫也趕緊跳出來救場說「不能播」引發一陣爆笑。《國色芳華》1月8日起，LINE TV每天晚上8點全網首播。

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劇中，商戶之女何惟芳（楊紫飾）以千金身份嫁入官家劉宅，只為換取貢藥為救活病重母親，殊不知成親當天，不僅沒有被依禮制接待，無設宴、不從正門入，公婆還當面清點他的嫁妝，新郎劉暢（魏哲鳴飾）更是喝得酩酊大醉被拖來成親。

▲《國色芳華》魏哲鳴飾演劉暢，迎娶楊紫締結利益婚姻。（圖／LINE TV提供）

洞房花燭夜時，劉暢向何惟芳烙下狠話「我們就是有名無實」便揚長而去，何惟芳原以為隱忍度日便能安生，但傾盡一切換來卻是種種欺騙與不公對待，真相揭露後讓何惟芳全然心死，在蔣長揚（李現飾）的協助下設局和離，當眾抓姦丈夫劉暢與舊愛郡主行（張雅欽飾）不軌之事，明快的劇情節奏及精湛演技，光是預告就讓觀眾大讚「真的是年度大劇！」

▲《國色芳華》楊紫嫁給魏哲鳴，締結利益婚姻。（圖／LINE TV提供）

談起二搭，楊紫大讚李現變得更加成熟，笑說「五年前我們可能嘻嘻哈哈的那種，但現在現場，我們兩個更多討論一些比如技術上的東西，或是這一場戲怎麼走，會給我很多不一樣的火花，發現彼此更加進步了。」

▲《國色芳華》由楊紫、李現主演。（圖／LINE TV提供）

李現大力誇讚楊紫「她還是跟五年前一樣認真專業，在現場的心態都沒有變，這麼多年一路合作過來，不遲到、不早退、對詞的熟悉程度、專業態度，綜合得分最高的就是楊紫，不忘詞又表演得好，這一定是下了很多功夫。」互相稱讚對方敬業，能彼此激勵，重燃CP火花。

▲《國色芳華》由楊紫、李現主演。（圖／LINE TV提供）

《國色芳華》為忠實呈現大唐風華，劇組斥資搭建佔地7萬坪、百棟建築的拍攝現場，耗費近一年的時間製作1500套戲服，各個演員也都在「禮儀姿態」上下足功夫，楊紫透露「我們去學插花、學習焚香，李現還去學古箏、書法，禮儀老師拿了壁畫，讓我們去看，那個手勢是怎麼樣擺的，盡力去還原當年的一些東西。」也讓外界更加期待劇集呈現。《國色芳華》1月8日起，LINE TV每天晚上8點全網首播。