《全明星運動會5》製播進度曝光！江宏傑鬆口真實心聲：就想贏錢姐

▲江宏傑在台韓合作實境秀《廚師的迫降：客家廚房》，擔任重要的二廚角色。（圖／侯世駿攝／CTWANT提供，下同）

圖文／CTWANT

35歲江宏傑參與台韓合作實境秀《廚師的迫降：客家廚房》，與温昇豪、Super Junior利特、韓國廚師李元日、tripleS成員Nien以及網紅韓國女生JudyJudy一起合作，接手經營位於苗栗三灣鄉的客家餐廳，在其中擔任重要的二廚角色。他接受時報周刊CTWANT專訪透露過程很辛苦，「實際上真的困難重重，不像想像中那麼容易，不是炒完菜端出去就好，還要注意呈盤，每道菜的配料做法也都不同，除了勞力還要記很多事情」。

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▲江宏傑（左起）、温昇豪、利特、李日元、Judy，一同經營客家餐廳。（圖／楊澍攝）



曾在《可可樹下的奇幻小店》中擔任甜點主廚，江宏傑直言對自己廚藝有一定的自信，平常也會在家為兒子、女兒下廚，煮些少油、少糖、少鹽的健康餐點，像是蕃茄肉醬義大麵跟蛋包飯，「他們很喜歡吃我做的蛋包飯，會放上一些配料像是海苔、番茄醬花圖案，然後海苔當眼睛啊等等，讓他們覺得看起來有趣，吃起來也還不錯」。

他在節目中和主廚李元日一起長時間待在廚房，彼此靠著簡單英文跟比手畫腳肢體語言溝通，隨著相處日子一天一天過去，兩人默契也越來越好，幾乎不需要韓文翻譯在場幫忙。不過提到節目初期中發生的梅乾扣肉意外事件，對此，江宏傑至今相當懊惱，還說：「播出去我不是變成笨蛋了嗎 ？」

▲在節目中和主廚李元日一起長時間待在廚房，江宏傑透露兩人靠著簡單英文跟比手畫腳就能溝通。（圖／侯世駿攝）

在梅乾扣肉最後倒扣盛盤時，不小心將熱湯汁直接潑向自己，江宏傑透露事前完全沒有練習，「那時說真的我對自己還滿有自信的，看主廚示範一次我覺得很OK，結果翻上去之後湯汁整個灑在自己臉上」，還說出包當下腦中只閃過李日元會不會因此生氣、以及是否需要重做一次、食材可能會不夠這幾件事。面對記者誇讚長相帥的人廚藝不用太好，他則搞笑回應：「廚師是可以練習進步的，長得帥也沒辦法！」相當幽默。

江宏傑在《全明星運動會》接連4季擔任紅隊隊長，卻始終沒有拿到總冠軍，他解釋自己以前是桌球選手，帶隊經驗跟4季都封冠的錢薇娟完全不同，「我進那個節目的時候，我是選手的狀態剛要轉教練，所以我沒什麼經驗，錢姐教練的經驗比較久，而且又是帶整個籃球隊，之前我沒有經驗帶10個人，相較來說是很困難的」。雖然《全明星運動會》目前沒有新一季的製播消息，但江宏傑直言：「《全明星5》有的話想贏錢姐，有沒有繼續不重要，就想贏錢姐！」

▲江宏傑在《全明星運動會》接連4季擔任紅隊隊長，始終未能封冠。（圖／翻攝自江宏傑臉書）



去年江宏傑參與電影《乒乓男孩》演出，還為此特別上了演戲課，積極拓展演藝事業版圖的他，也說任何角色都希望可以嘗試，面對直球發問如果遇到好友小賴賴晏駒邀約演BL全裸床戲？他說：「要看酬勞多少，出8位數可以考慮。」《廚師的迫降:客家廚房》每周5晚間8點在客家電視台首播。

▲去年江宏傑參與電影《乒乓男孩》演出，還為此特別上了演戲課。（圖／侯世駿攝）



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