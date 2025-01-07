胡瓜新寵竟然是她　自嘆受到神的庇佑看不到車尾燈

記者葉文正／台北報導

民視每周日晚上八點《綜藝大集合》到台中烏日「無極武恩聖宮」，沒想到當時開錄前香爐竟神奇地「發爐」了，收視開盤果然衝出平均收視3.71全國冠軍，收視人口達1412千人次，總收視成績從去年2月以來再創新高。

▲胡瓜挑戰遊戲被吊在半空。（圖／民視提供）

節目最高收視高達4.4落在洪毛跟Dora一起挑戰「歡樂不倒翁水杯版」，收視長年冠軍，胡瓜帶領主持群感謝鄉親，更感謝各地廟宇的大力支持，到各地送幸福獎金讓鄉親開心，因為用心做節目把歡樂帶給大家，得到神的庇佑，收視率都讓不管同不同時段的節目，都讓其他人看不到車尾燈。

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▲Dora跟紅毛挑戰遊戲創高收視。（圖／民視提供）

「歡樂不倒翁水杯版」，一男一女搭檔合力挑戰，跳上跳板跳至放有水杯的碗上，最後測量水量，最多的隊伍獲勝。剛接到民視八點檔《好運來》的洪毛直呼說真是感謝神明加持讓他好運來，從來沒想過自己能跟Dora「歡樂不倒翁水杯版」創下4.4的最高點，直呼到他人生的天花板了，搞笑的他說以他的年紀跟年輕人一組，靠的不是體力是靠意志力來比賽。

▲兩人合作無間。（圖／民視提供）

節目中除了挑戰遊戲送獎金，還有東園國小戰鼓隊表演以及警政署反詐騙宣導，關懷在地寓教於樂，讓全台灣想表演的大小孩子都有一個舞台。