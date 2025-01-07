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54歲吳奇隆爆退出「名下大陸公司全沒了」　被爆與劉詩詩婚變分產

記者陳芊秀／綜合報導

藝人吳奇隆與大陸女星劉詩詩頻傳婚變，甚至曾被謠傳分割財產，日前被陸媒發現，夫妻旗下相關公司已經處於註銷狀態，吳奇隆名下關聯3家公司只剩1家。而最新消息指出，他也退出並卸任董事職位，現在名下已經沒有一家大陸公司與他有關。

▲▼吳奇隆退出名下唯一關聯大陸公司，在當地已經沒有一家公司與他有關。（圖／翻攝自微博）

▲吳奇隆與劉詩詩近年頻傳婚變，還被謠傳分割財產。（圖／翻攝自微博）

▲▼吳奇隆退出名下唯一關聯大陸公司，在當地已經沒有一家公司與他有關。（圖／翻攝自微博）

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▲▼吳奇隆退出名下唯一關聯大陸公司，在當地已經沒有一家公司與他有關。（圖／翻攝自微博）

▲吳奇隆退出名下唯一關聯大陸公司，在當地已經沒有一家公司與他有關。（圖／翻攝自微博）

根據大陸商業網站的資料顯示，「鎮江愛電智慧能源有限公司」近期發生人事變動，吳奇隆於4日退出董事職位。該公司成立於2018年4月，註冊資本達3500萬人民幣（約台幣1.5億元），公司主要從事電力及熱力的生產與供應業務，法定代表人名叫王林，目前，該公司由江蘇智慧電力科學研究院有限公司全資持股。

▲▼吳奇隆退出名下唯一關聯大陸公司，在當地已經沒有一家公司與他有關。（圖／翻攝自微博）

▲吳奇隆卸任「鎮江愛電智慧能源有限公司」董事。（圖／翻攝自微博）

吳奇隆此前名下共有3家公司，但去年12月被陸媒發現，名下已有2家公司「江蘇稻草熊文化傳媒有限公司」、「九江隆之心影視文化工作室」註銷。其中「江蘇稻草熊文化傳媒」曾是吳奇隆與劉詩詩共同持股的公司，由他擔任董事長，妻子劉詩詩間接持有股份，但是公司早在2014年就申請註銷。

另外吳奇隆在「九江隆之心影視文化工作室」、「鎮江愛電智慧能源有限公司」則是股東，不過「九江隆之心」已於2017年註銷，「鎮江愛電智慧」則是今年卸任董事職位，公司仍繼續營運。

▲▼吳奇隆退出名下唯一關聯大陸公司，在當地已經沒有一家公司與他有關。（圖／翻攝自微博）

▲吳奇隆與劉詩詩「江蘇稻草熊文化傳媒有限公司」已在2014年申請註銷，其他關聯公司逐一退出或註銷。（圖／翻攝自微博）

隨著吳奇隆名下已無相關連的大陸公司，其一舉一動也再度成為焦點。自從婚變傳聞爆發後，他的微博便未有更新，最新一次發文停留在2024年12月17日，內容是分享旅遊照片。而妻子劉詩詩演藝形成滿檔，除了時尚雜誌拍攝，最近更有新戲開鏡，還會參加綜藝實境節目《一路前行2》。相較於妻子螢光幕前的活躍，他則越來越低調。

▲▼吳奇隆退出名下唯一關聯大陸公司，在當地已經沒有一家公司與他有關。（圖／翻攝自微博）

▲吳奇隆最近一次微博發文是在2024年12月17日。（圖／翻攝自微博）

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