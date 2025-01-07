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男神醉酒闖鄰居家！吉澤亮「啤酒代言全下架」事件瞞7天公司道歉

記者陳芊秀／綜合報導

30歲日本男神吉澤亮去年（2024）12月30日喝醉酒闖入所住大樓鄰居家中，被女住戶發現後報警，目前警方以侵入住居的嫌疑進行調查，而消息直至昨日（6）才曝光。他憑高顏值與精湛演技成名，曾被票選為「國寶級帥哥」，如今清新形象蒙塵，代言啤酒廣告也被下架。

▲▼吉澤亮喝醉酒闖入鄰居家中，公司發聲明道歉。（圖／翻攝自X）

▲「國寶級帥哥」吉澤亮喝醉酒闖入鄰居家中，公司發聲明道歉。（圖／翻攝自X）

據日媒《Sponichi Annex》報導，吉澤亮所屬經紀公司「Amuse」發道歉聲明表示：「他因酒醉進入了自己的房間以外的隔壁房間，給鄰居造成了極大的困擾。我們公司以及吉澤本人已向鄰居道歉。」此外，也向粉絲及相關人士表達了歉意。而警方透露，該起事件發生在2024年12月30日上午10點30分左右，吉澤亮闖入港區住處大樓隔壁鄰居家中，被一位女性住戶發現後，隨即通知家人並報警，在接受警方詢問時，他解釋自己自29日晚間開始喝酒，並說：「我記憶模糊了，可能是因為想上廁所，所以才擅自進入了隔壁房間。」

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然而為何吉澤亮能闖入他人家中？經紀公司「Amuse」回應，隔壁鄰居家門當時沒有上鎖，並強調「他並未有破壞門鎖或偽裝他人的行為」。據悉，他待在鄰居屋內停留約5分鐘，有關是否對住戶造成身體傷害時，Amuse回應：「除了侵入房屋並使用了廁所外，並未有其他不當行為。」至於未來的演藝工作，公司表示：「將與相關單位商討後再做決定。」此外，為何未在事發當時公佈，經紀公司解釋：「考慮到會對鄰居造成困擾，且案件仍處於調查階段，因此未即時公開。」目前公司尚未決定是否召開記者會說明，吉澤亮目前已經搬離該住處大樓。

由於吉澤亮是Asahi啤酒的廣告代言人，醉酒闖鄰居家事件曝光後，廠商公關部門在昨日晚間宣布，已將吉澤亮的照片從官方網站品牌頁面中「刪除」，YouTube相關廣告影片也已經下架。

▲▼吉澤亮喝醉酒闖入鄰居家中，公司發聲明道歉。（圖／翻攝自X）

▲▼吉澤亮喝醉酒闖入鄰居家中，公司發聲明道歉。（圖／翻攝自X）

▲吉澤亮是啤酒品牌廣告代言人，廠商已刪照廣告片全部下架。（圖／翻攝自X）

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