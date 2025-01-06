甜茶要當爸了！？凱莉珍娜「購物袋遮肚」　金球獎1反常舉動被爆懷孕　

記者蕭采薇／綜合報導

「甜茶」提摩西夏勒梅（Timothée Chalamet）2018年以《以你的名字呼喚我》爆紅後，如今已成為好萊塢最炙手可熱的新生代演員。不過身為萬千少女心中的理想男友，「甜茶」則已經和卡戴珊家族小妹凱莉珍娜（Kylie Jenner）穩定交往中，而凱莉近期許多反常舉動，讓不少網友猜測她「又懷孕了！」

▲凱莉珍娜拍攝時用購物袋遮住肚子，再次被爆懷孕。（圖／翻攝自凱莉珍娜TikTok）

凱莉珍娜去年4月就在爆懷上了「甜茶」的孩子，但隨即便澄清是假消息。近來凱莉珍娜帶著6歲的女兒斯托米（Stormi）和同樣六歲的侄女芝加哥（Chicago，金卡戴珊的女兒）拍攝美妝戰利品影片時，穿著黑色睡衣的她全程用購物袋遮住肚子，因此再次引發懷孕的猜測。

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無獨有偶，凱莉珍娜台灣時間6日，第二度陪伴提摩西夏勒梅出席金球獎，但這回「甜茶」以《巴布狄倫：搖滾詩人》入圍影帝，身為時尚寵兒的兩人也一向是紅毯焦點，凱莉卻反常的沒有走上星光大道。

▲「甜茶」提摩西夏勒梅出席金球獎，儘管是「與卡戴珊同行」，凱莉珍娜卻沒有走上紅毯。（圖／達志影像／美聯社）

再加上凱莉珍娜在場內拍攝的照片，不是剛好花瓶遮到肚子，就是露出美背示人，更引起網友懷疑，是擔心懷孕的消息提早曝光。更有人指出，或許他們想將消息留到奧斯卡紅毯上再「驚豔眾人」。

▲凱莉珍娜的貼文下，也有網友詢問「她懷孕了嗎？」（圖／翻攝自IG）

網友的懷疑不是無憑無懼，因為凱莉珍娜過去和饒舌歌手Travis Scott曾經生下兩個孩子，兩次懷孕都是無消無息，保密到家，直到小孩出生後才公開。而先前也有消息指出，提摩西夏勒梅和凱莉珍娜去年一起共度聖誕節，凱莉的孩子也已經接受媽媽的新男友，已經被女方家人們視為是「卡戴珊家族」的一員了。