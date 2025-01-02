記者蔡琛儀／台北報導

女團babyMINT推出首張專輯《BBMatrix ∞》，隨即應邀至東京參加「塔音渋谷『台湾音市』音楽祭 Vol.2」，並於現場舉辦專輯簽售會，還在東京各大知名景點快閃，更鼓起勇氣在路邊發傳單，向大家自我介紹，沒想到有小女孩拉著爸爸主動向babyMINT詢問是否可以合照，表示想成為像她們一樣的偶像，令babyMINT十分感動。

▲babyMINT親自在東京街頭發傳單介紹自己。（圖／華研提供）

babyMINT當天除了帶來新歌〈 LUCY!!!!!! /〉、〈怪怪滴〉的首次演出，當然也少不了成名作〈Hellokittybalahcurrihellokitty美味しい〉，全場粉絲竟大聲熱情合唱，令她們十分驚喜感動；而她們在東京各大知名景點快閃，跳起〈心悸寶貝 BIUBIU〉以及〈Hellokittybalahcurrihellokitty美味しい〉，吸引許多路人駐足觀看，丞妘表示：「原本有一點放不開，但是圍觀的群眾都很熱情一直說卡哇伊，後來就開始享受大家圍繞著看我們的感覺。」

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至於印象最深刻的地點，大家不約而同都選擇了「澀谷十字路口」，栩栩回憶道：「好多人拿著手機拍我們，我不知道為什麼特別緊張！」粼粼笑說：「人潮多到我很害怕我跳舞會打到別人。」直呼比在舞台上還緊張。

▲babyMINT東京演出。（圖／華研提供）

而舉辦專輯簽售會時，主辦方在現場準備的專輯銷售一空，讓原本很擔心首場海外見面會沒人的她們，頓時信心倍增，熙妍分享：「有人說正在為了我們學中文，發著抖努力的講給我們聽，有人說從很遠的城市請假來的，原來緊張的不是只有我們，原來有那麼多人喜歡我們！」粼粼也驚訝發現有許多老粉來到現場，相當感動：「居然過了那麼久他們依舊還在，讓我增加了很多信心。」

▲▼babyMINT在東京知名景點快閃演出。（圖／華研提供）

在整個演出結束後，觀眾的熱情呼喊讓她們再度上台安可2次，感受到粉絲們滿滿的愛與支持，babyMINT下台後忍不住在後台落淚，Vikky感性說道：「這次的表演不是只是babyMINT，而是跟B.I.U.（粉絲名）們一起完成的。」接下來，babyMINT也將於1月11日在統一時代百貨舉辦《BBMatrix ∞》專輯簽唱會。