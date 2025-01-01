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趙露思經紀公司回應了！　「工作規劃並無分歧」網罵爆

記者蔡宜芳／綜合報導

大陸人氣女星趙露思驚爆因遭老闆羞辱毆打，長年罹患憂鬱症，近來更因扛不住累積的不適，一度昏迷搶救。在趙露思1日發聲後，其經紀公司銀河酷娛也終於做出回應，並強調和趙露思之間「工作規劃沒有意見分歧」，但聲明內容卻讓粉絲更火大。

▲▼趙露思經紀公司回應了！　「工作規劃並無分歧」網罵爆。（圖／翻攝自微博／趙露思的微博）

▲趙露思因重病而全面暫停工作。（圖／翻攝自微博／趙露思的微博）

銀河酷娛1日在微博發表聲明，表示公司一直堅定地與趙露思一起面對各種困難，並積極解決問題，「我們對於各方理性的反饋建議全盤接納，並對自身工作的不足之處深刻反省和誠懇致歉。」銀河酷娛強調，自從公司直接負責趙露思的經紀工作以來，始終以她的身心健康為首要考量，「露思和我們對於工作規劃並無分歧，均在充分取得共識的基礎上力爭合理安排及協調相關工作開展。」

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對於無中生有、惡意誹謗的行為，銀河酷娛表示絕不容忍，並對那些受到無端傷害的朋友致以誠懇歉意，「我們再次對於佔用公共資源而誠懇致歉，同時也代表露思感謝大家的關心，最後誠摯希望大家能給予露思一些休養的時間和空間，靜候歸來。再次感謝大家的理解和支持，祝大家新年快樂。」

▲▼趙露思經紀公司回應了！　「工作規劃並無分歧」網罵爆。（圖／翻攝自微博／銀河酷娛傳媒）

▲趙露思經紀公司聲明。（圖／翻攝自微博／銀河酷娛傳媒）

不過，許多粉絲對於經紀公司的回應感到相當不滿，紛紛在評論區開罵「解約放人，還我露思」、「你可放屁吧，首要考慮她，她能變成現在這樣」、「現在知道滾出來了」、「以身心健康為首要考慮？就是把人弄進醫院的這種考慮嗎」。

【銀河酷娛全文】

銀河酷娛一直堅定與趙露思女士在一起應對所面臨的困難，積極解決出現的問題，我們對於各方理性的反饋建議全盤接納，並對自身工作的不足之處深刻反省和誠懇致歉。

自銀河酷娛直接負責趙露思女士經紀工作以來，我們的目標始終如一，就是以趙露思女士的身心健康為首要考慮，露思和我們對於工作規劃並無分歧，均在充分取得共識的基礎上力爭合理安排及協調相關工作開展。

我們對於那些無中生有，惡意詆毀的行為絕不容忍，並對那些受到無端傷害的朋友致以誠懇歉意。

我們再次對於佔用公共資源而誠懇致歉，同時也代表露思感謝大家的關心，最後誠摯希望大家能給予露思一些休養的時間和空間，靜候歸來。

再次感謝大家的理解和支持，祝大家新年快樂。

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